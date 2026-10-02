Una España lanzada y con Espí de novedad para lograr el trío de victorias ante los checos

De estar hace pocos meses con el Levante, Espí se encuentra inmerso en una meteórica ascensión después de llegar al Real Madrid a comienzos de temporada y ahora a la absoluta con sólo dos partidos con la Rojita y su histórico 'repóker'.

Espí será una de las atracciones de un encuentro que tendrá como escenario el estadio Carlos Tartiere de Oviedo (20.45 horas), con un lleno absoluto y una expectación máxima por ver a la campeona del mundo y comprobar su sensación de invencible, reforzada por su racha de 40 partidos sin perder.

De los cuatro partidos de la Liga de las Naciones de la presente ventana, se trata del más sencillo, a priori, para los de Luis de la Fuente, puesto que la República Checa es colista del grupo después de sus dos derrotas en casa ante Croacia (1-2) e Inglaterra (0-2).

Con tres partidos en apenas ocho días, De la Fuente hará nuevas rotaciones después de las que ya hizo en Sevilla frente a los croatas para evitar la sobrecarga en los más asiduos.

"Cualquier puede jugar. Hay que dar energía en algunas demarcaciones. Es exigente jugar en diez días cuatro partidos. Es tremendamente exigente. Hemos demostrado que anteponemos la salud del futbolista", dijo el seleccionador tras el último encuentro para avanzar que habría cambios en Oviedo.

Uno de los claros candidatos a descansar es Lamine Yamal, después de sus recitales en Sevilla y Londres que han contribuido a situarlo entre los favoritos de las quinielas para ganar el Balón de Oro.

El favorito para suplirle es el extremo del Liverpool Víctor Muñoz, que ya jugó un tramo de la segunda parte en Sevilla, con Yeremy Pino como segunda opción.

Con la baja de Ferran Torres y la de Nico Williams, quedan menos alternativas para la punta de ataque, aunque podría empezar con Oyarzabal y luego tener la opción de debutar al espanyolista Roberto Fernández.

De la Fuente también prevé dar reposo a Marc Cucurella y Pau Cubarsí, que han disputado todos los minutos de los dos encuentros previos, así como a Marc Pubill y Fabián Ruiz, titulares también en ambos.

De salida, podrían volver al once Rodri y Dani Olmo, además de Pedri, y, en caso de renovar los laterales, estarían Iván Fresneda, otro de los que esperar su debut con la Roja, y Fran García, el último de los incorporados a los convocatoria.

Una incógnita es si hará rotar en la portería al indiscutible Unai Simón, para dar algo de cancha a David Raya, del Arsenal.

El encuentro de mañana tiene también el aliciente de ver en el banquillo checo al exfutbolista del Atlético de Madrid y exseleccionador español sub-21, Santi Denia, el primer técnico extranjero en dirigir el combinado del país centroeuropeo.

No ha tenido un buen comienzo Denia con las dos derrotas en casa, que le dejan con muy pocas opciones de aspirar a ocupar una de las dos plazas que dan billete a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El extécnico de la Rojita tiene las bajas del centrocampista Pavel Sulc, sancionado tras su expulsión con roja directa ante el combinado inglés, y el delantero Adam Karabec, que no terminó el encuentro debido a un esguince de tobillo.

España: David Raya; Iván Fresneda, Laporte, Huijsen, Fran García; Rodri, Pedri, Dani Olmo, Víctor Muñoz; Fermín y Oyarzabal.

República Checa: Hornícek; Chaloupek, Hranac, Coufal, Slama; Cerv, Kral, Sadilek; Radosta, Vasulin y Hlozek.