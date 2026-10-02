World Skate Games Asu26: la agenda del primer día de competencias

Después de la ceremonia inaugural, los World Skate Games Asu26 comienzan este sábado con una jornada que tendrá actividad en distintos escenarios de Asunción y el área metropolitana.

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El primer día de competencias contempla cuatro disciplinas, con acción desde las primeras horas de la mañana y presencia de atletas internacionales en el BMX Race Track, la Explanada de los López y el Cerro Lambaré.

Skate Cross, en el COP

En el complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP) comenzará la actividad con el Skate Cross, que tendrá sus competencias durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

La jornada está prevista entre las 08:30 y las 17:30, en el circuito BMX Race Track.

La modalidad será una de las encargadas de abrir oficialmente la competencia en el principal complejo deportivo del país.

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El Vert, en la Explanada de los López

La Explanada de los López será escenario del Skateboarding Vert, disciplina que ya comenzó su programación el jueves 1 de octubre y que tendrá este sábado su última jornada.

Las competencias están previstas entre las 14:45 y las 17:55, en una jornada que reunirá a los especialistas de una de las modalidades más espectaculares del skateboarding.

El Cerro Lambaré, escenario de velocidad

El Cerro Lambaré concentrará dos disciplinas durante la jornada: Inline Downhill y Skateboarding Downhill.

El Inline Downhill tendrá actividad entre las 08:00 y las 15:00, mientras que posteriormente será el turno del Skateboarding Downhill, cuya competencia está programada entre las 15:45 y las 18:00.

De esta manera, el Cerro Lambaré tendrá una extensa jornada marcada por la velocidad y los descensos, con dos modalidades que pondrán a prueba la técnica y el control de los participantes.

Cuatro disciplinas para abrir la fiesta mundial

La agenda de este sábado marca el comienzo de la competencia deportiva de los World Skate Games Asu26, que se extenderán hasta el 18 de octubre en Paraguay.

Mientras algunas modalidades ya iniciaron su programación durante los primeros días de octubre, este sábado será especialmente significativo por la variedad de escenarios y disciplinas que entrarán en acción.

La fiesta mundial del patinaje ya está en marcha y Asunción comienza a vivir sus primeras jornadas de competencia.