China domina en el penúltimo día de los Juegos Asiáticos con más de 160 medallas de oro

Hacia las 17.15 hora local (08.30 GMT), el gigante asiático había logrado un total de 326 medallas: 165 de oro, 86 de plata y 75 de bronce.

Japón, mientras tanto, acumulaba 76 preseas doradas, 87 de plata y 87 de bronce; y Corea del Sur, tercer clasificado, sumaba 35 oros, 41 platas y 67 bronces.

Entre las medallas logradas este viernes por China figuraban la de oro en golf femenino por equipos y la de plata en gimnasia rítmica individual. Japón logró oro en tenis mixto dobles y en softball femenino.

Los Juegos, que concluirán este domingo, han estado marcados por las críticas de delegaciones y deportistas hacia la organización por la falta de alojamiento para atletas, los errores de transporte y otros fallos logísticos.

La falta de espectadores en algunas disciplinas, en contraste con la gran capacidad del principal recinto, se ha convertido también uno de los focos del evento.