El español Pablo Soler y la colombiana Alef Torres, oro en contrarreloj de Inline downhill

La primera jornada de finales con medallas de estos juegos también tuvo como protagonistas a la japonesa Mizuho Hasegawa, campeona mundial en park con 15 años, y al estadounidense Jd Sánchez, quienes se colgaron el oro en 'skateboarding vert'.

Soler conquistó la primera presea dorada para España al superar en carreras de descenso al patinador italiano Daniele Vecchi (plata) y al colombiano Juan Agudelo Sánchez (bronce), que tuvieron lugar en el Cerro Lambaré, un ícono mirador cercano a la capital del país, Asunción.

El atleta español había alcanzado el bronce en la misma modalidad en los Juegos Mundiales de Patinaje de Italia 2024, la edición previa.

La delegación de España está integrada por 143 deportistas y 41 técnicos, según la Real Federación Española de Patinaje, y llegó a tierra guaraní como favorita tras finalizar tercera en el medallero de los juegos de Italia, con 19 preseas doradas y un total de 49. Italia encabezó la clasificación, seguida de Colombia.

En la categoría femenina volvió al triunfo la colombiana Alef Torres, doble medallista en 'Inline downhill' en los juegos mundiales de Italia. El podio lo completaron la mexicana Esmeralda Flores (plata) y la chilena Danae Gómez (bronce).

Con el Palacio de López, la sede del Gobierno paraguayo, como paisaje de fondo, Japón celebró su primer oro de la mano de la Mizuho Hasegawa, que se impuso con 259,66 puntos en 'skateboarding vert', mientras que su compatriota Shuka Kawai se colgó la plata con 231,66 enteros. El bonce fue para la brasileña Helena Laurino (195,17).

Hasegawa fue campeona en la modalidad park en la Copa del Mundo del World Skateboarding Tour (WST), disputada en Roma en junio pasado, y repitió la hazaña en los Juegos Asiáticos -los Aichi-Nagoya 2026- de septiembre pasado, en Japón.

En la prueba masculina, el estadounidense Jd Sánchez se adueñó del oro con una actuación que le valió 274,46 puntos, seguido del brasileño Gui Khury (plata) y el autraliano Hudson Walker (bronce).

En cuarto lugar quedó el español Egoitz Bijueska, quien con 15 años lidera el escalafón mundial de la modalidad park.

Asimismo, Italia se consagró campeona en 'skate cross' femenino con un equipo integrado por Matilde Arosio, Alice Delfino y Ludovica Rimondi. Francia completó las posiciones de honor con la plata y el bronce.

La delegación gala sumó además una medalla de oro y otra de plata en 'skate cross' masculino.

Más de 8.000 atletas de 91 países participan en los Juegos Mundiales de Patinaje, organizados bajo la marca World Skate Games ASU26, una competición que supone un peldaño más hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En estos juegos se disputan 11 modalidades, un deporte electrónico y 40 disciplinas vinculadas con el patinaje.