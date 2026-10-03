Polideportivo
03 de octubre de 2026 a la - 18:45

España pasará a cuartos de la Liga de Naciones si gana o empata a Croacia

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- La selección española se clasificará para los cuartos de final de la Liga de Naciones si gana o empata en el próximo partido contra Croacia en Split el próximo martes, día 6, aunque aún le faltarían los dos últimos cruces ante República Checa e Inglaterra.

Por EFE
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Los de Luis de la Fuente son líderes del grupo A3 de la competición organizada por la UEFA con nueve puntos, mientras que Inglaterra, que este sábado arrolló a Croacia por 0-7, tiene seis.

Croacia suma tres puntos, por lo que el empate valdría al combinado español para volver a estar entre los ocho mejores del torneo que ya ganó en 2023.

Quedaría la incógnita del primer puesto, por el que pugnarían España e Inglaterra si vence el martes a los checos.

Tras la visita a Split, España completará la fase de grupos en la siguiente ventana, con las citas en Praga ante la República Checa, el 12 de noviembre, e Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid, tres días después.

De los cuatro grupos de la categoría A de la Liga de Naciones, pasan los dos primeros a los cuartos, que tendrán lugar los días 25 y 30 de marzo y las fase final, del 9 al 13 de junio del próximo año.