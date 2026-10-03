España pasará a cuartos de la Liga de Naciones si gana o empata a Croacia

Los de Luis de la Fuente son líderes del grupo A3 de la competición organizada por la UEFA con nueve puntos, mientras que Inglaterra, que este sábado arrolló a Croacia por 0-7, tiene seis.

Croacia suma tres puntos, por lo que el empate valdría al combinado español para volver a estar entre los ocho mejores del torneo que ya ganó en 2023.

Quedaría la incógnita del primer puesto, por el que pugnarían España e Inglaterra si vence el martes a los checos.

Tras la visita a Split, España completará la fase de grupos en la siguiente ventana, con las citas en Praga ante la República Checa, el 12 de noviembre, e Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid, tres días después.

De los cuatro grupos de la categoría A de la Liga de Naciones, pasan los dos primeros a los cuartos, que tendrán lugar los días 25 y 30 de marzo y las fase final, del 9 al 13 de junio del próximo año.