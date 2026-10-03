Polideportivo
03 de octubre de 2026 a la - 20:00

Leyla Brítez Risso vuelve a una final profesional y va por otro título en Trelew

La paraguaya Leyla Fiorella Brítez Risso continúa atravesando un momento excepcional en el circuito profesional.
La paraguaya Leyla Fiorella Brítez Risso continúa atravesando un momento excepcional en el circuito profesional.

La tenista paraguaya Leyla Brítez se instaló en la final del torneo ITF W15 de Trelew, en el norte de la Patagonia argentina, al derrotar este sábado a la local María Florencia Urrutia, número 444 del ranking WTA, por 7-5 y 6-2.

Por ABC Color
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Con este triunfo, Brítez Risso alcanzó su segunda final consecutiva y extendió a nueve partidos su racha de victorias, una seguidilla que comenzó con la conquista del título en el W15 de São Luís, Brasil, hace dos semanas.

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La paraguaya volvió a mostrar solidez y determinación en un partido en el que fue de menos a más. Tras quedarse con un primer set muy disputado, logró imponer su ritmo en el segundo parcial para cerrar el encuentro en sets corridos y confirmar su presencia en la definición del certamen argentino.

El camino de Brítez Risso en Trelew ha sido contundente. En su estreno superó a la argentina Justina Lassaga, invitada por la organización, por 6-1 y 6-0. En la segunda ronda derrotó a otra representante local, María Sofía Madrid Rocca, también beneficiada con un wild card, por 6-1 y 6-1.

En los cuartos de final tuvo una exigencia mayor frente a la británica Liv Zingg, procedente de la clasificación. La paraguaya resolvió el compromiso por 7-5 y 7-6 (1) y avanzó entre las cuatro mejores del torneo.

En semifinales, ante Urrutia, volvió a demostrar su capacidad para sostener los momentos de presión y terminó imponiéndose por 7-5 y 6-2. Así, Brítez Risso mantiene su campaña perfecta en cuanto a finales en las últimas semanas y vuelve a colocarse a un partido de conquistar un nuevo título profesional.

En la definición del W15 de Trelew, la raqueta paraguaya tendrá como adversaria a la mexicana Ana Sofía Sánchez, primera cabeza de serie del torneo. Será un nuevo desafío para Brítez Risso, que buscará coronar una semana brillante y prolongar una racha que ya alcanza las nueve victorias consecutivas.