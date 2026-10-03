Leyla Brítez Risso vuelve a una final profesional y va por otro título en Trelew

Con este triunfo, Brítez Risso alcanzó su segunda final consecutiva y extendió a nueve partidos su racha de victorias, una seguidilla que comenzó con la conquista del título en el W15 de São Luís, Brasil, hace dos semanas.

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La paraguaya volvió a mostrar solidez y determinación en un partido en el que fue de menos a más. Tras quedarse con un primer set muy disputado, logró imponer su ritmo en el segundo parcial para cerrar el encuentro en sets corridos y confirmar su presencia en la definición del certamen argentino.

El camino de Brítez Risso en Trelew ha sido contundente. En su estreno superó a la argentina Justina Lassaga, invitada por la organización, por 6-1 y 6-0. En la segunda ronda derrotó a otra representante local, María Sofía Madrid Rocca, también beneficiada con un wild card, por 6-1 y 6-1.

En los cuartos de final tuvo una exigencia mayor frente a la británica Liv Zingg, procedente de la clasificación. La paraguaya resolvió el compromiso por 7-5 y 7-6 (1) y avanzó entre las cuatro mejores del torneo.

En semifinales, ante Urrutia, volvió a demostrar su capacidad para sostener los momentos de presión y terminó imponiéndose por 7-5 y 6-2. Así, Brítez Risso mantiene su campaña perfecta en cuanto a finales en las últimas semanas y vuelve a colocarse a un partido de conquistar un nuevo título profesional.

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En la definición del W15 de Trelew, la raqueta paraguaya tendrá como adversaria a la mexicana Ana Sofía Sánchez, primera cabeza de serie del torneo. Será un nuevo desafío para Brítez Risso, que buscará coronar una semana brillante y prolongar una racha que ya alcanza las nueve victorias consecutivas.