Olimpia deja escapar una gran oportunidad ante Mogi en la Liga Sudamericana

Olimpia Kings no pudo cerrar una noche que por momentos parecía encaminada a un desenlace diferente. El conjunto paraguayo cayó este viernes por 89-80 ante Mogi Basquete, en el Polideportivo Independiente de Oliva, Argentina, en su estreno por el Grupo A de la Liga Sudamericana de Baloncesto.

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El resultado deja la sensación de una oportunidad desperdiciada para los Kings, que tuvieron pasajes en los que lograron poner contra las cuerdas a un adversario de enorme jerarquía internacional. Sin embargo, la falta de equilibrio defensivo y algunas decisiones ofensivas apresuradas terminaron inclinando el partido para el conjunto brasileño.

Mogi comenzó mejor y rápidamente consiguió establecer diferencias. El primer cuarto terminó 28-17 para los brasileños, que encontraron espacios para castigar desde el perímetro y aprovecharon algunas dificultades de Olimpia para controlar el rebote.

En el segundo periodo, los Kings ajustaron su juego y consiguieron equilibrar el trámite. Ambos equipos marcaron 16 puntos, por lo que Mogi llegó al descanso con una ventaja de 44-33.

La reacción paraguaya llegó con fuerza en el tercer cuarto. Olimpia desplegó su mejor versión ofensiva y anotó 29 puntos, frente a los 25 de su rival, para recortar considerablemente la diferencia y meterse nuevamente en partido.

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Sin embargo, cuando el encuentro ingresó en su tramo decisivo, Mogi encontró respuestas en momentos claves. Los brasileños aprovecharon triples oportunos y segundas oportunidades generadas a través de los rebotes ofensivos, elementos que terminaron resultando determinantes para sostener la ventaja.

El último cuarto fue nuevamente favorable a Mogi, 20-18, y los brasileños terminaron asegurando la victoria por 89-80.

Una oportunidad que se escapó

Más allá de la diferencia final, Olimpia tuvo argumentos para pensar que el resultado podía haber sido diferente.

El conjunto paraguayo terminó con un 46% de efectividad en tiros de campo, frente al 40% de Mogi, e incluso consiguió mejores porcentajes en lanzamientos de dos puntos: 57,1% contra 53,1%.

La diferencia apareció, entre otros aspectos, en el tiro exterior. Olimpia convirtió apenas el 23,5% de sus triples, mientras que Mogi tuvo un 30,6%. En un partido cerrado y ante un rival con jugadores capaces de definir desde larga distancia, esas posesiones terminaron teniendo un peso considerable.

También fue determinante la capacidad del equipo brasileño para capturar rebotes ofensivos y generar nuevas posesiones, especialmente en los momentos en que Olimpia intentaba completar su remontada.

El máximo anotador del partido fue Georginho De Paula, de Mogi, autor de 32 puntos, mientras que por el conjunto paraguayo Quatarrius Wilson terminó con 19 unidades.

Un rival de enorme jerarquía

Mogi Basquete llegó a este compromiso con un plantel construido para competir en los principales escenarios del baloncesto brasileño y continental.

El conjunto paulista cuenta con jugadores de experiencia internacional y un roster de alto nivel, respaldado por una estructura económica que le permite reunir figuras con pasado en algunas de las principales ligas del mundo.

Por eso, el conjunto brasileño aparece entre los equipos llamados a competir por los principales objetivos de la temporada, tanto en la Liga Sudamericana como en el Torneo Paulista y la NBB.

Olimpia, sin embargo, demostró que puede competirle. El tercer cuarto fue la mejor muestra: los Kings encontraron caminos para atacar, elevaron su intensidad y consiguieron reducir una diferencia que parecía difícil de remontar.

El desafío ahora pasa por transformar esos buenos pasajes en una actuación más equilibrada durante los 40 minutos. Ante un rival de la jerarquía de Mogi, cada pérdida, cada rebote ofensivo concedido y cada mala selección de tiro puede terminar siendo determinante.

La derrota fue por nueve puntos, pero el desarrollo dejó una conclusión clara: Olimpia dejó escapar una oportunidad de conseguir un resultado de enorme valor ante uno de los planteles más poderosos de la competencia.