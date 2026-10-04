Dani Vallejo se despide de Tokio tras su quinto partido

En su mejor secuencia entre los más encumbrados del tenis profesional, Adolfo Daniel Vallejo se despide de Tokio con buenas sensaciones, al margen de su derrota contra el checo Jiri Lehecka por 6-1 y 6-1.

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El resultado refleja lo que fue el partido, favorable al europeo de 24 años, ubicado en el puesto 23 del escalafón y que se impuso en 59 minutos de partido.

Racing through to the Final Four 👏



Jiri Lehecka puts on a clinical display as he beats Vallejo 6-1 6-1 💪#japanopentennis pic.twitter.com/iwBrrWfNfR — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026

Para acceder a esta instancia, Dani Vallejo debió superar dos instancias clasificatorias, contra el japonés Taro Daniel y el portugués Jaime Faría. Luego metió dos triunfos impresionantes en el cuadro principal, contra el español Rafael Jódar y el italiano Matteo Berrettini.

Fueron presentaciones que generaron un tremendo desgaste físico que al final pasaron factura. Pero nada que reprochar al ascendente deportista guaraní de 22 años, situado en el puesto 52 del ránking virtual, es decir subiendo cuatro escalones con relación a su ubicación actual.

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Ahora, a reponer energías para el Masters 1000 de Shanghái, a desarrollarse entre el 7 y el 18 del presente mes.