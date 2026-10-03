Vallejo busca otro avance en Tokio ante Lehecka

Vallejo llega a los cuartos de final después de protagonizar otra gran actuación. En los octavos de final derrotó al italiano Matteo Berrettini, de 30 años, por 7-6 (6) y 6-1, en 1 hora y 48 minutos de juego, en el Coliseo Ariake.

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El triunfo ante Berrettini se produjo durante la madrugada paraguaya, por lo que la noticia de la clasificación del joven tenista nacional llegó literalmente con el desayuno de los aficionados. Fue, además, otro paso importante en una semana que ya se convirtió en una de las mejores de su carrera en el circuito ATP.

El siguiente obstáculo será Lehecka, un jugador que ocupa actualmente el puesto 23 del ranking mundial y que alcanzó su mejor posición histórica en mayo pasado, cuando llegó al número 12.

Vallejo, por su parte, figura actualmente en el puesto 56 del escalafón ATP, aunque su destacada actuación en Tokio ya le garantiza un nuevo salto. En el ranking en vivo, de carácter referencial, aparece actualmente en el lugar 51, por lo que una nueva victoria le permitiría seguir escalando posiciones.

El paraguayo afrontará el desafío con cuatro partidos disputados en la capital japonesa, ya que tuvo que atravesar la fase de clasificación antes de ingresar al cuadro principal. Esa carga de competencia, sin embargo, también refleja el extraordinario recorrido que está protagonizando en el torneo.

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El vencedor del duelo entre Vallejo y Lehecka se enfrentará el lunes en semifinales al ganador del partido entre el monegasco Valentín Vacherot y el francés Arthur Fils, quien, al igual que el paraguayo, accedió al cuadro principal desde la fase de clasificación.

Para Vallejo, el desafío es mayúsculo, pero también representa una nueva oportunidad de seguir haciendo historia en el tenis paraguayo.