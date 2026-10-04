Sabalenka cae y Pekín pierde a sus dos primeras favoritas

El encuentro entre Nikola Bartunkova y Aryna Sabalenka duró una hora y 35 minutos sobre la pista central Diamond del complejo tenístico del torneo pekinés, en una sesión matinal soleada y con cielos prácticamente despejados.

Lea más: El ruso Medvedev frena al argentino Cerúndolo en Pekín

La eliminación de Sabalenka se sumó a la de la kazaja Elena Rybakina, derrotada el sábado por la armenia Alina Charaeva (#118) en su primer partido como #1 del mundo.

Bartunkova resistió los intentos de reacción de la bielorrusa y combinó profundidad desde el fondo, subidas a la red y dejadas para lograr su segunda victoria ante una de las diez mejores del mundo y alcanzar los octavos en su debut en Pekín.

La checa rompió de entrada y defendió esa ventaja durante toda la primera manga. El momento más delicado llegó en el sexto juego, de dieciséis puntos, en el que salvó cinco bolas de rotura antes de ponerse 4-2.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sabalenka sostuvo después su saque en otro juego exigente, pero no volvió a disponer de oportunidades al resto. Bartunkova cerró en blanco, entre una derecha paralela inalcanzable y errores de la bielorrusa, que mandó a la red el resto en la primera bola de set.

En la segunda manga, Sabalenka intentó imponer su agresividad, aunque un remate que salió muy largo anticipó las dificultades para dar continuidad a sus ataques.

Bartunkova volvió a romper en el tercer juego, después de catorce puntos, y confirmó el 3-1 con una dejada cuando la bielorrusa había reducido un 40-0 a 40-30 a base de derechazos.

Sabalenka, frustrada por sus fallos al resto, había lanzado la raqueta al suelo de desesperación.

La checa siguió alternando golpes desde el fondo con incursiones a la red y no concedió ninguna bola de rotura en el segundo parcial. Con 5-3, volvió a quebrar y resolvió el encuentro en su primera oportunidad.

Sobre la pista dura de Pekín, Bartunkova salvó las cinco bolas de rotura que afrontó y ganó el 83% de los puntos con primer saque. Así evitó la remontada que había sufrido ante Sabalenka en su único duelo anterior, en Berlín este año.

Bartunkova buscará un puesto en cuartos de final ante la austriaca Sinja Kraus (#95), que este domingo derrotó a la ucraniana Dayana Yastremska (#111) por 6-1 y 6-4.