España, a amarrar los cuartos ante una Croacia sumida en el desconcierto

Con pleno de victorias en las tres jornadas previas, los de Luis de la Fuente necesitan ganar o empatar para asegurar la clasificación entre los ocho mejores y solo le quedaría como asignatura pendiente la pugna con Inglaterra por el primer puesto del grupo A3.

El combinado español, que lucirá por primera vez su popular camiseta blanca con la segunda estrella, llega a la ciudad dálmata cargada de confianza después del rendimiento exhibido, aunque en la segunda parte ante la República Checa en Oviedo pecó de confianza y ofreció su cara menos reconocible, lo que a punto estuvo de costarle el empate.

En el Carlos Tartiere, De la Fuente introdujo nueve cambios respecto al partido previo ante los croatas (4-1) de Sevilla y en la segunda parte dio un respiro a Lamine Yamal, lo que coincidió con el bajón colectivo.

Al ser el cuarto partido en apenas once días, es previsible que el técnico español vuelva a hacer algunas rotaciones, aunque menores respecto a Oviedo con el fin de volver a dar una imagen más sólida.

Además de Unai Simón en la portería, Cubarsí, Pubill y Cucurrella volverían a la defensa; Pedri se mantendría en el eje de la medular con Rodri ante la baja de Fabián Ruiz por paternidad y de las ya conocidas de Nico Williams y Ferran Torres.

De enganche estaría Dani Olmo, conocedor del fútbol croata, puesto que jugo cinco temporadas en el Dinamo de Zagreb (2014-2020), y en punta, tras el debut de Roberto Fernández ante los checos, regresaría Mikel Oyarzabal, aunque el ariete madridista Carlos Espí podría entrar en la convocatoria por primera vez.

En vista del rendimiento exhibido por Lamine Yamal en los tres triunfos, con tres goles y en un estado de forma envidiable, De la Fuente le mantendría de titular pese a haber sido el jugador que más minutos lleva a sus espaldas en esta ventana.

Como expuso el seleccionador tras el partido en Oviedo, la idea es volver a empezar ante Croacia con ″mucha intensidad y ritmo, marcando territorio″ y que el rival vea la actitud ambiciosa de los campeones del mundo.

No se fía de la selección balcánica a pesar del 0-7 encajado ante los ingleses y lo interpreta como un mal día, aunque la situación interna entre los croatas es delicada.

La dura derrota, con gravísimos errores en defensa, ha levantado ampollas en la afición y también en los jugadores, después de que su capitán, Luka Modric, de 41 años, admitiera que fue el momento más doloroso en sus 204 partidos como internacional.

"Llevo veinte años con la selección y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido. Puedes perder, jugar contra un rival que es mejor. Pero perder así y tirar por tierra toda la reputación que hemos hecho durante años no puede ser. Me siento avergonzado", confesó Modric tras la debacle en Rijeka.

El revés de la subcampeona del mundo en 2018 y tercera en 2022 tuvo el agravante que fue ante la mirada de los 6.000 niños menores de 14 años que estuvieron en las gradas para sortear la sanción de puerta cerrada de la UEFA.

Ante la cita con España, el eterno capitán croata ha exigido a sus compañeros que más que echarse en cara la culpa, actúen con ″orgullo, deseo, voluntad y unión″ porque una nueva derrota dejaría eliminada a Croacia y pondría en la picota al seleccionador, Slaven Bilic.

″Tenemos que devolver a Croacia al lugar que le corresponde″, ha reclamado Bilic, quien tomó las riendas del equipo tras el pasado Mundial después de que ya lo hiciera entre 2006 y 2012.

El estadio Poljud, donde juega el Hajduk Split, cuya hinchada es de las más aguerridas, registrará un lleno total -unos 35.000 espectadores-, con duda de si mandarán alguna reprimenda a los jugadores en forma de pitada.

Bilic no ha dado pistas de si tirará de los veteranos ante España para que se resarzan o introducirá cambios, aunque una de las opciones podría ser dar la titularidad al delantero osasunista Ante Budimir.

Será la segunda vez en la que la Roja juegue en Split, después de que lo hiciera en 2000 en un amistoso que acabó 0-0.

El equipo ultimó este lunes la preparación con un último entrenamiento en Las Rozas (Madrid) antes de viajar a la ciudad del Adriático.

Croacia: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic, Luka Sucic, Petar Sucic; Misic y Budimir.

España: Unai Simon; Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo: Baena, Lamine Yamal y Oyarzábal.

Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica).