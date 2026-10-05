Svitolina y Swiatek avanzan a octavos de final en Pekín

Luego de la eliminación el sábado de la #1 del mundo, Elena Rybakina, y un día después de su escolta en el ránking, Aryna Sabalenka, el torneo de la capital china estuvo a punto de despedir antes de lo esperado a otra cabeza de serie.

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Por detrás en el marcador 6-4, 5-2 ante la croata Donna Vekic (40ª mundial), Iga Swiatek logró dar la vuelta al resultado para terminar imponiéndose 4-6, 7-6 (7/0) , 6-2 en 2 horas y 40 minutos.

La polaca, campeona en Pekín en 2023 y novena en el escalafón mundial, se medirá en la siguiente ronda a la joven estadounidense Iva Jovic, decimotercera del mundo con solo 18 años.

Novena en la Race, la clasificación de la temporada que determina las ocho participantes en el Masters, Swiatek está obligada a sumar muchos puntos en Pekín y en el WTA 1000 de Wuhan para lograr boleto a la gran cita de final de campaña.

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Mejor posicionada para lograrlo (sexta en la Race), Elina Svitolina se clasificó con menos problemas a octavos al dominar 6-4, 7-5 a la griega Maria Sakkari (33ª).

Svitolina, séptima en el ránking de la WTA, se medirá con la estadounidense Ann Li (30ª) por un puesto en cuartos.

El Masters de final de temporada se disputará en Indian Wells, Estados Unidos, del 8 al 15 de noviembre.

Resultados

Alina Charaeva (ARM) derrotó a Sonay Kartal (GBR) 6-4, 6-1.

Zheng Qinwen (CHN) a Marie Bouzkova (CZE/18) 7-6 (7/3) , 4-6, 7-5.

Ann Li (USA/21) a Belinda Bencic (SUI/9) 6-4, 6-3.

Elina Svitolina (UKR/6) a Maria Sakkari (GRE/25) 6-4, 7-5

Cori Gauff (USA/3) a Sun Xinran (CHN) 7-5, 6-1.

Elise Mertens (BEL/13) a Jelena Ostapenko (LAT/24) 6-2, 3-6, 6-3.

Iva Jovic (USA/10) a Kamilla Rakhimova (UZB) 6-1, 7-5.

Iga Swiatek (POL/8) a Donna Vekic (CRO/30) 4-6, 7-6 (7/0), 6-2.