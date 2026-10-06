Alemania, Hungría, India, Catar, Corea, Sudáfrica y Turquía, aspirantes a los JJOO de 2036

El COI mantiene un diálogo permanente con los comités nacionales de estos siete países y en marzo del próximo año hará las evaluaciones de viabilidad para que las partes interesadas avancen en sus proyectos, señaló en un comunicado emitido este martes.

En el caso de Alemania, la ciudad escogida es Múnich, por lo que serían sus segundos Juegos de verano tras los de 1972 y los terceros en territorio germano después de los de Berlín de 1936.

Corea también repetiría tras los de Seúl 1988, aunque su nueva candidata es la provincia de Jeolla del Norte.

Para el resto de aspirantes serían sus primeros Juegos, con la particularidad de que si fuesen en Sudáfrica sería la primera vez que la máxima cita olímpica se organiza en África.

Los de 2036 tomarán el testigo de los de Los Ángeles 2028 y los de Brisbane cuatro años después.

La hoja de ruta para la elección de la sede de la cita olímpica de dentro de una década incluye un manual para los posibles anfitriones en el que se detalla el proceso completo y los requisitos que deben cumplir las partes interesadas para superar cada etapa.

Este mecanismo de selección, basado en el diálogo con potenciales anfitriones y en llegar a un acuerdo con uno de ellos antes de llevar la propuesta a la votación final, se puso en marcha en 2019 y dejó atrás el tradicional formato de competición abierta entre varias candidaturas para conseguir los votos de los miembros del COI.

La designación en julio de 2021 de la ciudad australiana de Brisbane como sede de 2036 fue la primera con las nuevas reglas, cuyas bases se fijaron en 2019 bajo el mandato del anterior presidente del COI, el alemán Thomas Bach.

En la evaluación de los aspirantes, el COI tendrá presente varios factores, como el apoyo político y de la ciudadanía; la estrategia de financiación; el plan de sedes y la experiencia del atleta.

También tendrá en cuenta el legado que deje el proyecto a largo plazo, el impacto del evento a nivel local y que la candidatura esté alineada con los objetivos del Movimiento Olímpico.

″Dondequiera que se celebren los Juegos, una cosa nunca debe cambiar: los atletas deben ser el centro de todo lo que hacemos. Como atleta, pasas años trabajando para hacer realidad tu sueño olímpico. La experiencia que vives cuando finalmente llegas a los Juegos Olímpicos te acompaña el resto de tu vida. Por eso, para cada futura sede, brindar la mejor experiencia posible a los atletas debe ser siempre el punto de partida″, asegura la presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien competió en cinco Juegos Olímpicos en cuatro continentes.

Según la institución con sede en Lausana (Suiza), existe ″un gran interés en albergar futuros Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en parte debido al éxito de las ediciones recientes″, entre las que cita París 2024.

El cronograma del diálogo que mantiene el COI con vistas a la próxima designación establece que no considerará nuevas ofertas más allá del próximo 31 de octubre y que en noviembre se desarrollarán las presentaciones virtuales de las partes interesadas ante la futura comisión anfitriona.

El siguiente paso será en marzo de 2027 con las evaluaciones de viabilidad por parte del COI y la apertura del diálogo estratégico por parte de la Comisión Ejecutiva con los aspirantes, que deberán ofrecer garantías legales y financieras básicas.

A partir de ese momento, la Comisión para Futuras Sedes llevará a cabo visitas a las regiones candidatas y elaborará un informe que elevará a la Ejecutiva.

En diciembre de 2028, se iniciará un diálogo dirigido con un número selecto de anfitriones preferidos, quienes deberán dar una respuesta final al cuestionario y el conjunto completo de garantías.

La Sesión del COI prevista para mediados de 2029 será el punto de llegada para conocer la sede olímpica de 2036.

Durante el proceso de diálogo con las potenciales sedes, el COI ha impartido una serie de talleres técnicos para ayudarlas a desarrollar sus proyectos en cuanto a la planificación de las sedes, la financiación, la visión, el impacto y el legado.

″El COI evalúa técnicamente sus proyectos, con el apoyo de informes independientes y encuestas de opinión pública″, se indica en el comunicado.

La institución olímpica añade que ya ha entablado conversaciones informales con comités olímpicos nacionales con vistas a los futuros Juegos Olímpicos más allá de 2036.