El Lazio, a Pedro tras su retirada: "Gracias 'Pedrito' por hacernos tan felices"

"Gracias Pedrito por hacernos tan felices", publicó el club italiano junto a dos corazones, uno blanco y otro celeste, en representación de los colores que visten al conjunto 'laziale'.

Pedro disputó más de 200 partidos con el Lazio y dejó el club después de haber sido uno de los jugadores más veteranos y reconocidos de su plantilla.

En mayo, en su despedida, ya había asegurado que llevaría "siempre en el corazón" al conjunto romano.

Pedro llegó al Lazio en agosto de 2021 procedente del Roma, el eterno rival, en un traspaso especialmente significativo al convertirse en el primer movimiento directo entre los dos grandes clubes de la capital italiana en 40 años.

Desde su llegada se ganó un papel importante en el equipo, tanto por su rendimiento como por su experiencia, y dejó momentos destacados como su gol en el derbi ante el Roma en 2021.

Con el paso de las temporadas se convirtió también en uno de los futbolistas más queridos por la afición.

Pedro Rodríguez, campeón del mundo en 2010 y de la Eurocopa en 2012 con España, anunció este miércoles su retirada del fútbol a los 39 años con un vídeo grabado en el Camp Nou, el estadio donde comenzó su trayectoria y donde se consolidó como uno de los jugadores del Barcelona de Pep Guardiola, hasta su última etapa en el Lazio italiano.