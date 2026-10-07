Estreno de Dani Vallejo en el Masters 1000 de Shanghái

Los Masters 1000 son una serie de nueve torneos anuales de altísimo nivel competitivo de la ATP. Es la categoría más importante después de los cuatro Grand Slam.

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Shanghái es el octavo Masters de la cadena en la temporada. Adolfo Daniel Vallejo dice presente luego de su inolvidable experiencia en el torneo 500 de Tokio, en el que disputó nada menos que cinco partidos.

El estreno del compatriota será contra el francés Valentín Roger, con el que se enfrentará por primera vez. El duelo está marcado para las 13:10, hora local (02:10 de la madrugada de Paraguay), en la Cancha 7. En este deporte, los horarios generalmente son referenciales, pues pueden variar dependiendo de la duración de los juegos precedentes.

Vallejo tiene 22 años, ocupa el puesto 52 del ránking y busca su primer título profesional. Royer tiene 25, está en la ubicación 105 en el escalafón y también tiene el casillero en blanco en cuanto a conquistas.

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El ganador lidiará en la segunda ronda contra el estadounidense Tommy Paul, de 29 años, 16º en el ATP y con cinco trofeos conquistados, uno de categoría 500 y cuatro de 250.

El certamen de Shanghái se disputa en el Qizhong Forest Sports City Arena, sobre superficie dura. El complejo tiene 40 canchas, la central, tres estadios cerrados más pequeños, 14 canchas bajo techo y 22 al aire libre.