Mertens elimina a Gauff y se cita con Swiatek en Pekín

En una hora y veinte minutos sobre la pista dura de la central Diamond en Pekín, Elise Mertens aprovechó la fragilidad del servicio de Coco Gauff, que cometió ocho dobles faltas, y la dejó por primera vez fuera de las semifinales de un torneo disputado en el país.

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La estadounidense estuvo bajo presión desde el juego inicial, en el que salvó dos bolas de rotura. Aunque devolvió en blanco el primer quiebre de Mertens para igualar 3-3, la recuperación duró poco. La belga volvió a romper inmediatamente, confirmó su ventaja sin ceder un punto y cerró al resto un disputado noveno juego en su quinta bola de set.

Gauff tampoco encontró alivio tras la pausa. Mertens ganó los tres primeros juegos de la segunda manga y protegió esa diferencia con un primer saque que apenas dejó opciones a su rival, pues ganó dieciséis de los diecisiete puntos disputados con él.

La estadounidense evitó otra rotura con 1-4, pero nunca amenazó el servicio de la belga, que sentenció en su segundo punto de partido.

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Mertens alcanzó así sus primeros cuartos de un WTA 1000 desde Madrid 2021 y los primeros en Pekín en siete participaciones. Su próxima rival será la polaca Iga Swiatek (#9), octava cabeza de serie y campeona de 2023, que este miércoles venció a la estadounidense Iva Jovic (#13) por 6-1 y 6-3.