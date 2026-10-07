Lisa Peters vuelve a reinar en el Downhill Skate

Lisa Peters volvió a escribir su nombre en lo más alto del Downhill Skateboarding. La neerlandesa se consagró este lunes campeona mundial en los World Skate Games ASU26, en una definición que tuvo como escenario al Cerro Lambaré y que reunió a las principales exponentes internacionales de la modalidad.

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Peters no necesitó de una llegada ajustada para quedarse con el título. En la final superó a las suizas Selina Theiler y Livia Waldburger, quienes completaron el podio con las medallas de plata y bronce, respectivamente. El cuarto lugar fue para la austríaca Anna Pixner.

El nuevo título tiene además un significado especial para la neerlandesa, que vuelve a conquistar un campeonato mundial después de haberlo conseguido en 2023. Dos años después, Peters recupera el lugar de privilegio en una disciplina en la que cada descenso combina velocidad, precisión y capacidad para asumir riesgos al límite.

La competencia se disputó bajo el sistema de eliminación directa, con series de hasta cuatro riders. El formato dejó poco margen para el error y convirtió cada bajada en una instancia decisiva, con los competidores obligados a sostener el control sobre la tabla mientras enfrentaban la velocidad y las características del trazado.

El Cerro Lambaré aportó además un componente particular a la jornada. El escenario natural paraguayo se transformó en una pista mundial para recibir a los especialistas del descenso, en una de las competencias que forman parte del programa de los World Skate Games ASU26. Pero en materia de iluminación y renovación de monumento no estuvieron acordes al certamen que fue visto en todo el mundo.

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Para Peters, el resultado representa el regreso a la cima del mundo. Para ASU26, la jornada dejó una de las imágenes más contundentes de la competencia internacional: una campeona consagrada en un escenario paraguayo convertido, por un día, en territorio del downhill mundial.