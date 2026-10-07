Presentan “Corrida Renací - Huellas de Esperanza”, que se realizará en noviembre

Una nueva propuesta salta al tapete y fue presentada este martes: La Primera Edición de la Corrida Renací “Huellas de Esperanza”, que se realizará el domingo 29 del mes entrante en el Parque Olímpico, a partir de las 7:00.

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La propuesta deportiva y solidaria busca reunir a la ciudadanía “en torno a una causa: Acompañar y brindar apoyo a niños y adolescentes con cáncer y sus familias durante el proceso de tratamiento”.

En cuanto al lanzamiento oficial, el acto se realizó el martes, al mediodía, en el Centro de Bienestar de la Fundación RENACÍ, ubicado en Sinforiano Bogarín 404, San Lorenzo.

Se dieron a conocer los detalles de la competencia, objetivos y actividades que envuelven a la corrida.

Se espera una participación de mas de 500 corredores, en un domingo “que combinará deporte, encuentro, sensibilización y compromiso social, bajo el lema Huellas de Esperanza”.

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La competencia se desarrollará en tres distancias:

800 metros - Infantil; 1,5 kilómetros y 5 kilómetros, con inscripciones que van de G. 110.000 a G. 150.000, que incluyen el kit oficial de la corrida, que contará con una remera personalizada de la marca Highlow y un bolso con productos de las empresas y marcas que acompañan esta iniciativa solidaria.

El objetivo: Recaudar fondos

Este evento, más que una competencia deportiva, la corrida tiene como objetivo recaudar fondos para continuar fortaleciendo los programas de acompañamiento y apoyo que la Fundación RENACÍ brinda a los pacientes y sus familias.

Inscripciones: Plataforma Eventrid https://www.eventrid.com.py/eventos/pmc/renaci-corre-5k-2026

Correo: comunicacion@renaci.org

Teléfono: +595985760142.