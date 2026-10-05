Polideportivo
05 de octubre de 2026 a la - 19:08

San José Run 2026, fiesta para toda la familia

San José Run 2026 tendrá el Sello Carrerí, un trabajo en conjunto con la Federación Juntos por la Inclusión, donde los niños también tendrán su espacio.
San José Run 2026 tendrá el Sello Carrerí, un trabajo en conjunto con la Federación Juntos por la Inclusión, donde los niños también tendrán su espacio.

Este domingo se realizará la tercera edición del San José Run, una corrida para reunir a todos los atletas y a la familia en torno a la competencia. La cita será en la Quinta Deportiva del Colegio San José.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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La tercera edición del San José Run tendrá lugar este domingo, teniendo como núcleo la Quinta Deportiva del colegio, y las distancias principales de 10K y 5K, y uno de los principales objetivos asociados es la realización de una carrera inclusiva.

San José Run incorpora el Sello Carrerí, junto a la Federación Juntos por la Inclusión.

Lea más: Carrerí inclusiva

El atractivo programa también fue pensado para las carreras en distintas franjas etarias.

El 10K será para corredores a partir de los 15 años;

5K desde los 13 años;

y las Kids Run para chicos de 4 a 12 años, con distintas distancias: 100 metros para 4/5 años, 200 metros para 6/7 años; 400 metros 8/9 años, y, 600 metros para 10/12 años.

Programa del día

06:30 Concentración general, bienvenida a participantes y entrada en calor;

07:30 Largada conjunta de 5K y 10K;

08:45 Largada de categoría infantil;

A lo largo del trayecto a recorrer habrá puestos de hidratación;

Habrá guardarropas gratuitos, sanitarios y cobertura médica, con médicos, paramédicos, personal para primeros auxilios y ambulancias.

Inscripciones, premios y otros detalles

Las inscripciones estarán abiertas hasta este sábado, o hasta agotar los cupos disponibles;

Cada participante recibirá un kit que incluye dorsal, remera oficial y regalos de las marcas auspiciantes;

Retiros de kits del jueves al sábado, en el Shopping del Sol.

Al finalizar la prueba se realizará la ceremonia de premiación, con medalla finisher.

Inscripciones: www.inscripciones.ensusmarcas.com.py

Instagram: @sanjoserun