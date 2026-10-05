San José Run 2026, fiesta para toda la familia

La tercera edición del San José Run tendrá lugar este domingo, teniendo como núcleo la Quinta Deportiva del colegio, y las distancias principales de 10K y 5K, y uno de los principales objetivos asociados es la realización de una carrera inclusiva.
San José Run incorpora el Sello Carrerí, junto a la Federación Juntos por la Inclusión.
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El atractivo programa también fue pensado para las carreras en distintas franjas etarias.
El 10K será para corredores a partir de los 15 años;
5K desde los 13 años;
y las Kids Run para chicos de 4 a 12 años, con distintas distancias: 100 metros para 4/5 años, 200 metros para 6/7 años; 400 metros 8/9 años, y, 600 metros para 10/12 años.
Programa del día
06:30 Concentración general, bienvenida a participantes y entrada en calor;
07:30 Largada conjunta de 5K y 10K;
08:45 Largada de categoría infantil;
A lo largo del trayecto a recorrer habrá puestos de hidratación;
Habrá guardarropas gratuitos, sanitarios y cobertura médica, con médicos, paramédicos, personal para primeros auxilios y ambulancias.
Inscripciones, premios y otros detalles
Las inscripciones estarán abiertas hasta este sábado, o hasta agotar los cupos disponibles;
Cada participante recibirá un kit que incluye dorsal, remera oficial y regalos de las marcas auspiciantes;
Retiros de kits del jueves al sábado, en el Shopping del Sol.
Al finalizar la prueba se realizará la ceremonia de premiación, con medalla finisher.
Inscripciones: www.inscripciones.ensusmarcas.com.py
Instagram: @sanjoserun