Dani Vallejo brilla en Shanghái y logra un triunfo sin precedentes para el tenis paraguayo

Exhibiendo una versión arrolladora, compacta y de efectividad, la joven raqueta nacional de 22 años despachó al francés Valentin Royer (105 del mundo) en sets corridos por 6-3 y 6-1. Sin el desgaste físico de haber transitado la fase previa, Vallejo desplegó un tenis eléctrico que liquidó el pleito en una exhibición exprés de 63 minutos, neutralizando por completo la audacia del galo.

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Un hito histórico con la mirada en el Top 50

Más allá de la contundencia del marcador, la victoria adquiere una dimensión gigantesca: con este estreno triunfal, Dani es así el primer tenista paraguayo de la historia en ganar un partido en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái.

Lejos de conformarse, el presente del deportista nacional respira ambición. Con este triunfo —que eleva su registro anual a un balance de 18 victorias y 15 derrotas a todo nivel—, la raqueta número uno de nuestro país sigue avanzando. Actualmente instalado en las inmediaciones del puesto 52/53 del ranking mundial, el asalto definitivo al codiciado Top 50 del planeta está cada vez más cerca.

Duelo con aroma a revancha contra un gigante

El próximo obstáculo en el horizonte asiático exigirá la versión más superlativa del paraguayo. Por un boleto a la tercera ronda de este prestigioso torneo —que reparte nada menos que 1.000 puntos y un suculento premio de 1.151.380 dólares para el campeón—, chocará ante el estadounidense Tommy Paul, actual número 17 del ranking ATP.

Para Vallejo no será un partido cualquiera: el norteamericano fue precisamente su verdugo al frenar su mejor actuación en un torneo de esta categoría durante la tercera ronda de Cincinnati. El esperado cara a cara está programado para disputarse entre las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado, a la espera de la confirmación oficial del orden de juego.