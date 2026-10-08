Destaque de la ATP: “Vallejo hace historia paraguaya en Shanghái”

Tras el claro triunfo del paraguayo Adolfo Daniel Vallejo sobre Valentín Royer por 6-3 y 6-1, la Asociación de Tenistas Profesionales publicó en su página un artículo que compartimos a continuación:

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Adolfo Daniel Vallejo sigue rompiendo barreras en el ATP Tour, convertido en una de las grandes figuras emergentes del vestuario. Este jueves sumó un nuevo hito a su gran temporada 2026, convirtiéndose en el primer paraguayo capaz de ganar un partido en el Rolex Shanghai Masters. Con unas expectativas cada vez mayores sobre los hombros, el sudamericano sigue acumulando méritos con un destino claro: la zona noble del circuito.

El paraguayo se deshizo 6-3, 6-1 del francés Valentín Royer, completando una de las victorias más firmes de la jornada en el Qizhong Forest Sports City Arena. En su primera visita al cuadro principal de Shanghái, el sudamericano mostró el talante habitual en una temporada de irrupción: valentía, decisión y golpes sin complejos para abrirse paso.

La victoria de este viernes extiende una ilusionante gira asiática donde ha sumado victorias en todos los torneos, incluyendo los cuartos de final firmados la pasada semana en Tokio. Sin el peaje de la fase previa en las piernas, Vallejo intentará seguir sumando experiencia en una temporada donde acumula un balance de 18-15 según el índice de Victorias/Derrotas Infosys ATP.

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En un 2026 de consolidación profesional, Vallejo ha logrado acostumbrarse a la exigencia de los ATP Masters 1000. Sin experiencia en los eventos de categoría dorada hasta este año, el paraguayo mantiene un balance positivo en este nivel (5-3), una inercia que tratará de aprovechar en Shanghái para seguir marcando diferencias.

Ahora, Vallejo encontrará una oportunidad de revancha en uno de los torneos más emblemáticos del calendario. El paraguayo disputará la segunda ronda de Shanghái ante el estadounidense Tommy Paul, el hombre que frenó su mejor actuación de ATP Masters 1000 en la tercera ronda de Cincinnati.

Paul domina 2-0 el historial Lexus ATP Head2Head ante el sudamericano, al que ha necesitado batir en la manga decisiva en los dos enfrentamientos previos.

Vallejo sigue cercando su debut en el Top 50 mundial, un objetivo que ya roza con la yema de los dedos. El paraguayo ocupa actualmente el Nº 54 del PIF ATP Live Rankings, apenas a 29 puntos de alcanzar ese umbral y firmar un momento muy especial en su carrera.