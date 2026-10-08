Mundialito: Los Pynandi debutan contra España en la arena de los toros

Los Pynandi, con buenos pergaminos a nivel internacional, harán su debut en la vigesimosexta edición del Mundialito de fútbol playa de Andalucía, este viernes, contra la anfitriona España. En el torneo enfrentarán a las máximas potencias del mundo de la pelota en la arena.

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Los seleccionados para esta cita de la élite del beach soccer son los campeones del mundo Brasil y Portugal, la anfitriona, España y el combinado paraguayo.

También habrá en forma paralela el mundialito en la rama femenina, también con cuatro selecciones: Brasil, Italia, Ucrania y España.

En cuanto al cuadro pynandi, este jueves entrenó por primera vez en el escenario de la cita ecuménica, en Cádiz, con los 12 jugadores guaraníes, al mando del coach Joaquín Molas.

La programación de los Pynandi:

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Viernes 9 de octubre

Fecha 1

Paraguay vs. España

Hora: 13:30.

Antes, a las 10:30 abrirán el torneo en la rama masculina Brasil y Portugal.

Sábado 10 de octubre

Fecha 2

Brasil vs. Paraguay

Hora: 10:30.

De fondo jugarán España vs. Portugal

Domingo 11 de octubre

Fecha 3

Portugal vs. Paraguay

Hora: 10:30

El último juego será el partido entre España y Brasil.

Transmisión en directo por el canal de YouTube de Beach Soccer TV.

* Palmarés del Mundialito. Brasil domina el medallero dorado en el Mundialito, con 15 títulos, seguido por Portugal 7, España 2 y Estados Unidos 1.