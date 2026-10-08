Presentaron Transitapúa Bike, que se correrá el 18 de este mes

La XIII Transitapúa Bike se realizará el domingo 18 de octubre en la Misión Jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná, que se encuentran en la localidad de Trinidad, a 28 kilómetros de Encarnación.

Lea más: El jueves presentan la XIII Transitapúa

El evento fue presentado en Turista Róga Asunción, con la presencia de autoridades y responsables, como Juan Ramírez, Ministro de SENATUR, Bertha Hahn presidente de la Federación Paraguaya de Ciclismo y Juan Andrés Szopa, delegado de MTB Paraguay, representante de la organización, quienes señalaron las principales novedades de la edición 2026.

Así también, las características de la competencia, la participación prevista y los aspectos organizativos de la gran competencia con un escenario histórico y maravilloso como la Misión Jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná.

Según los organizadores, el evento “incorpora a la agenda de actividades que contribuyen a dinamizar los destinos turísticos del país, generando movimiento para el sector y promoviendo una experiencia que une ciclismo, naturaleza, cultura y patrimonio en el corazón de Itapúa”.