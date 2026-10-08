Polideportivo
08 de octubre de 2026 a la - 19:13

Presentaron Transitapúa Bike, que se correrá el 18 de este mes

Juan Andrés Szopa (delegado de MTB Paraguay, representante de la organización), Javier Ramírez, Ministro de SENATUR y Bertha Hahn, titular de la Federación Paraguaya de Ciclismo, presentando la competencia de ciclismo.
Juan Andrés Szopa (delegado de MTB Paraguay, representante de la organización), Javier Ramírez, Ministro de SENATUR y Bertha Hahn, titular de la Federación Paraguaya de Ciclismo, presentando la competencia de ciclismo.

Este jueves se realizó la presentación oficial del Transitapúa Bike 2026, que une deporte y turismo, que tendrá como escenario la Misión Jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná. La competencia se realizará el domingo 18 de este mes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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La XIII Transitapúa Bike se realizará el domingo 18 de octubre en la Misión Jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná, que se encuentran en la localidad de Trinidad, a 28 kilómetros de Encarnación.

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El evento fue presentado en Turista Róga Asunción, con la presencia de autoridades y responsables, como Juan Ramírez, Ministro de SENATUR, Bertha Hahn presidente de la Federación Paraguaya de Ciclismo y Juan Andrés Szopa, delegado de MTB Paraguay, representante de la organización, quienes señalaron las principales novedades de la edición 2026.

Ciclistas pedalean por los caminos del Sur del país, en la edición pasada del Transitapúa.
Ciclistas pedalean por los caminos del Sur del país, en la edición pasada del Transitapúa.

Así también, las características de la competencia, la participación prevista y los aspectos organizativos de la gran competencia con un escenario histórico y maravilloso como la Misión Jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná.

Según los organizadores, el evento “incorpora a la agenda de actividades que contribuyen a dinamizar los destinos turísticos del país, generando movimiento para el sector y promoviendo una experiencia que une ciclismo, naturaleza, cultura y patrimonio en el corazón de Itapúa”.