El jueves lanzan la XIII Edición del Transitapúa Bike 2026

Los pedaleadores están esperando con ansias una edición mas del Transitapúa Bike cuya conferencia de prensa será este jueves, a partir de las 09:00, en la sala de reuniones de la Senatur.

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La prueba ciclística se desarrollará al Sur del país el domingo 18 de octubre, con un trayecto paisajístico sensacional como el de las Misiones Jesuíticas.

Se brindarán detalles de la competencia y todos los aspectos organizativos, amén del impacto de este evento en el campo del ciclismo propiamente dicho, así como el turismo deportivo que promocionará históricos patrimonios del Paraguay.

La organización señala que el “Transitapúa Bike vuelve a plantear una experiencia que trasciende lo estrictamente deportivo, integrando en una misma jornada deporte, naturaleza, historia y turismo, en uno de los escenarios más representativos del sur del Paraguay”.

Contacto: +595 995 388 545

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