Sportivo Luqueño y San Antonio ya aseguraron semifinales de la Superliga de playa

Dos conocedores de títulos en la Superliga de Fútbol Playa, Sportivo Luqueño y San Antonio, consiguieron sendos triunfos en la primera etapa del certamen y aseguraron sus cupos a la instancia semifinal.

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Este viernes se inicia la segunda etapa, para conocer a los otros dos clasificados, y los semifinalistas tendrán descanso.

El lunes concluyó la fase inicial, con triunfos de San Antonio por 13-5 al 4 de Agosto, mientras Luqueño se impuso con lo justo, 4-3 a Presidente Hayes.

Participan seis clubes, divididos en dos series.

Tabla de posiciones al término de la primera etapa:

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Grupo A: Sportivo Luqueño 6, Presidente Hayes 3 y Libertad de Barcequillo 0 puntos.

Grupo B: San Antonio 6, Unión Paraguaya 3 y 4 de Agosto 0 puntos.

Según el reglamento, en la etapa 2 se disputarán los partidos de eliminación directa, conforme a los siguientes cruces:

Presidente Hayes (2° Grupo A) vs. 4 de Agosto (3º Grupo B)

Unión Paraguaya (2º Grupo B) vs. Libertad de Barcequillo (3º Grupo A)

Los clubes que finalizaron en el 1º puesto de los Grupos A y B en la etapa 1 clasificaron directamente a las semifinales y aguardarán a los ganadores de los respectivos cruces.

Síntesis de los partidos de la tercera fecha

Grupo B:

4 de Agosto 5 - San Antonio 13

Estadio: Mundialista “Los Pynandi”. Primer árbitro: Édgar Barrios. Segunda árbitra: Fany Martínez. Tercera árbitra: Teresita Ojeda. Cronometrista: Myrian Sanabria. Delegada: Gissell Gamarra.

Alineaciones:

4 de Agosto 5: Brahian Leiva; Borja Rolón, Jonathan Duarte, Gustavo Denis y Fabrizio Caballero. Alternantes: Isaías Cabrera, Félix Hermosilla y Jonathan Hermosilla. DT: Gilberto Hermosilla

San Antonio 13: Alan Rodas, Luis Gómez, Rafael Acosta, Néstor Medina y Deiivid Hebein. Alternantes: Carlos Ovelar, Lucas González, Elías Aguiar, Carlos Carballo, Carlos Benítez, Luis Cáceres y Tulio Rodrigues. DT: Luis Ojeda.

Goles: 4 de Agosto : Primer periodo: Jonathan Duarte y Fabrizio Caballero. Tercer periodo: Jonathan Duarte y Borja Rolón (2); San Antonio : Primer periodo: Néstor Medina (2), Luis Cáceres, Carlos Carballo y Deivid Hebein. Segundo periodo: Carlos Benítez, Deiivid Hebein, Carlos Ovelar y Carlos Carballo. Tercer periodo: Deiivid Hebein, Néstor Medina, Carlos Carballo y Tulio Rodrigues.

Grupo A:

Presidente Hayes 3 - Sportivo Luqueño 4

Estadio: Mundialista “Los Pynandi”. Primer árbitro: Carlos Martínez. Segunda árbitra: Astrid Mendoza. Tercer árbitro: Adolfo Aguilar. Cronometrista: Rosa Jara. Delegada: Andrea Ramírez.

Alineaciones:

Presidente Hayes 3: Fabricio Salinas; Jhovanny Benítez, Edgar Barreto, Luis Galeano y Enzo Arzamendia. Alternantes: Guliano Giacomuzzi, Enzo Cáceres y Luis Cáceres. DT: Carlos Rojas.

Sportivo Luqueño 4: Yoao Rolón; Sixto Cantero, Rodrigo Escobar, Jesús Martínez y Marciel Pires. Alternantes: Enrique Sánchez, Alexandro Luraschi, Thiago Barrios, Jesús Rolón, Thanger Alber, Didier Cáceres y Breno Rodrigues. DT: Fabricio Santos.