Dos cubanas se estrenarán en el campeonato mundial juvenil de boxeo en Montenegro

Para Liyanet Gómez (54 kg) y Yenisel Durruty (57 kg) será su debut en el cuadrilátero de la justa convocada por World Boxing, la organización deportiva internacional que regula el boxeo amateur.

Cuba dio luz verde a la práctica del boxeo femenino en 2022 y celebró a finales de ese año su primer cartel local para realizar la preselección de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en El Salvador, el escenario del debut internacional de las púgiles insulares.

El comisionado nacional de la disciplina, Robinson Poll, refirió que también avanzó la participación de los boxeadores isleños Iverson Acosta (55 kg) y Julio César Chivás (85 kg) en la cita mundial de Budva, organizada por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

Ambos resultaron medallistas de bronce y plata en la Copa Eurasia Daurin disputada en septiembre en Rusia, y son valorados con posibilidad de llegar al podio en este campeonato, en cuya versión de hace dos años los cubanos Yojander Fuentes (57 kg) y David Manuel Espinosa (67 kg) ganaron plata, indicó un reporte del sitio estatal Jit.