′Game over’ de Rahm en LIV

Rahm, de 31 años, aún tiene contrato en vigor con el 'viejo' LIV, el que le convirtió a finales de 2023 en uno de los deportistas mejor pagados de la historia. Se llegó a hablar de una cifra de 500 millones de dólares (unos 450 millones de euros) por cinco temporadas.

Además de su contrato galáctico, el golfista vasco ha acumulado 96,2 millones de dólares (unos 85 millones de euros) en premios en las tres temporadas que ha militado en el circuito saudí.

De ellos, 48,3 millones por rendimiento individual; 11,3 con su equipo, Legion XIII, y 36 por bonos de los tres títulos de ganador de la general.

'Rahmbo' está a la espera del desenlace de la solicitud de bancarrota que los directivos de LIV registraron a comienzos de septiembre ante un tribunal de Nueva York con una larga lista de acreedores, con el jugador español a la cabeza, con 7,4 millones de dólares (unos 6,5 millones de euros), sólo en pagos del tercer trimestre de este año.

La idea con la quiebra es acometer una reestructuración financiera y empezar el proyecto 2.0, una liga que pasa de catorce a diez torneos y para el que ya cuenta con un inversor dispuesto a aportar unos 300 millones de dólares, muy lejos de los 5.000 millones inyectados por el fondo saudí en cinco años.

El ganador del Masters de Augusta de 2023 y del Abierto de Estados Unidos de 2021 ya ha comunicado, por medio de su abogado, que no quiere seguir en la nueva versión porque la oferta le parece "inaceptable". Ahora debe resolver el contrato para convertirse en agente libre y abrir una nueva etapa.

El futuro del golfista vasco aún tiene varias incógnitas que aún tardarán semanas en resolverse.

Su aspiración es regresar al PGA Tour estadounidense, donde se encumbró como número uno en varias etapas desde 2021 hasta mayo de 2023, tras enfundarse la chaqueta verde en Augusta.

La norma aplicada a los LIV salientes es que tenían que cumplir un año de sanción sin jugar desde su último torneo.

El máximo responsable del circuito más prestigioso de golf, Brian Rolapp, ha dejado claro que no aceptarán el regreso de ningún jugador mientras tenga algún tipo de relación contractual con LIV.

Rolapp apuntó además en septiembre que no está contemplando por ahora otro programa de reincorporación de miembros como el que rechazaron en enero a los principales estandartes de LIV, Rahm, el estadounidense Bryson DeChambeau y el australiano Cameron Smith, al contrario que Brooks Koepka, quien aceptó pagar una compensación económica a cambio del regreso.

No obstante, el peso de un ex número uno como Rahm podría flexibilizar las posturas con el PGA Tour para facilitar su rehabilitación.

A ello se une que en 2028, cuando el tour norteamericano estrenará su nueva estructura, con una primera división para las grandes estrellas, denominada Championship Series, Rahm sí tendría plaza como ganador en Augusta.

De no abrirse la puerta de Estados Unidos, donde el golfista vasco reside desde hace más de una década, el colchón a corto plazo con el que cuenta es el DP World Tour.

En el circuito europeo tiene tarjeta garantizada la próxima campaña después de llegar a un acuerdo para saldar sus multas, motivadas por su militancia en LIV, y disputar este año cinco torneos, de los que le quedan las finales de Abu Dabi y Dubái en noviembre.

El DP World Tour, deseoso de incorporar estrellas, le serviría de pasarela para volver al PGA Tour y, de paso, consolidar su puesto en el equipo europeo de la Ryder Cup que se jugará en septiembre de 2027 en Irlanda.

El ex número uno del mundo, que siempre ha hecho gala de su ambición por ganar títulos, quiere recuperar el pulso de la competición después de tres años poco fértiles fuera de LIV.

A pesar de su hegemonía y de conquistar cuatro torneos en la liga saudí, ha perdido poder competitivo cuando se ha enfrentado con las grandes figuras, en especial, en los 'majors', donde no ha estado a la altura de su talento salvo en algún caso aislado.