Muere Mike Ditka a los 86 años, legendario entrenador de los Chicago Bears

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre, abuelo y amigo, Mike Ditka", declararon sus familiares en un comunicado, sin precisar la causa de la muerte.

"Aunque el mundo conoció a Mike como un jugador de fútbol americano del Salón de la Fama, un entrenador legendario y el líder del equipo campeón del Super Bowl XX con los Chicago Bears, nosotros lo conocimos como el corazón de nuestra familia. Echaremos de menos a Mike más allá de toda medida y lo recordaremos por siempre", agregaron.

Ditka disputó once temporadas como jugador en las que ganó el 'Super Bowl VI' con los Dallas Cowboys en 1971, lo que le llevó a ser considerado uno de los mejores 'tight end' en la historia de la competición y a ser incluido en el Salón de la Fama de la NFL en 1988.

Sin embargo, su faceta como entrenador agrandó todavía más su leyenda. Conocido por su fuerte carácter, dirigió a los Chicago Bears entre 1982 y 1992, con los que logró en 1985 el único 'Super Bowl' de la historia de la franquicia.

Su periplo en la NFL terminó en 1999, después de tres temporadas al frente de los New Orleans Saints sin grandes éxitos.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, destacó en un comunicado que Ditka fue una figura que "personificó el fútbol americano durante muchísimos años. Aportó intensidad, autenticidad y una personalidad inconfundible a todo lo que hizo".

Los Bears también emitieron un comunicado en el que señalaron que Ditka "creó recuerdos entrañables para toda la vida en los corazones y las mentes de los fanáticos de los Bears que perdurarán por generaciones."EFE