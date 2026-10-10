Kings inician serie semifinal con los puños al aire contra los Gold

Olimpia se hizo fuerte en el Complejo SUMA de Luque, recibiendo a Colonias Gold en la noche del viernes, derrotando a los de Obligado por 20 puntos. Los Kings ganaron todos los cuartos para mostrar buena superioridad en el arranque de la serie basketera contra los colonos.

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El miércoles, del otro lado de la llave, Deportivo San José, también favorito en la serie contra Deportivo Amambay, empezó con triunfo en Pedro Juan, si bien en ese caso por escaso margen: 83-78.

En el partido entre reyes y dorados, los primeros se impusieron con estos parciales: 22-12, 25-18, 16-14 y 19-18.

El ala colono panameño, Gil Atencio sobresalió en el goleo con 22 puntos, mientras entre los ganadores el americano Quatarrius Wilson con 15.

El siguiente partido de los olimpistas será el martes, en Obligado, en la casa de los colonos, el “Ka’a Poty”.

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Por su parte, el lunes San José recibirá en el “León Coundou” a Deportivo Amambay.

La serie semifinal se disputa al mejor de cinco partidos, por lo que los finalistas serán los dos que logren tres triunfos en sus respectivas llaves.