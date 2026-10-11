Kipchoge agranda su leyenda con victoria en el maratón de Melbourne

Kipchoge, de 41 años, demostró que sigue al más alto nivel por las calles de Melbourne, en las que rompió la carrera en el kilómetro 27, cuando se quedó solo. Hasta ese momento corría junto a los australianos Thomas Do Canto y James Whelan, con los que pasó el medio maratón en 1h04:18.

El keniano entró en la meta situada en el Melbourne Cricket Ground, el estadio que acogió los Juegos Olímpicos de 1956, y se llevó el triunfo en la tercera etapa de su proyecto personal con el que pretende correr un maratón en cada continente a lo largo de tres años. Este año ya estuvo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Porto Alegre (Brasil).

"Hoy ha sido un día muy especial, no sólo por disputar la tercera etapa de mi gira mundial, sino también por conseguir un nuevo récord de la carrera. Me llena de orgullo correr junto a las generaciones más jóvenes e inspirar a la comunidad de corredores de Melbourne", dijo el atleta keniano.

Kipchoge tiene un palmarés inigualable en maratón. Ha ganado los 'majors' de Berlín (2015, 2017, 2018, 2022 y 2023); Londres (2015, 2016, 2018 y 2019), Chicago (2014) y Tokio (2022) y posee dos medallas de oro olímpicas en Río de Janeiro (2016) y Tokio (2021).