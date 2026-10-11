Lorena Veiluva: “Después de estos juegos vamos a tener nuevos deportistas”

Los World Skate Games Asunción 2026 representan una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa de Paraguay, pero también para impulsar el crecimiento de disciplinas que todavía buscan consolidarse en el país.

Lea más: World Skate quiere más copas del mundo en Paraguay: “Poner a Asunción en el centro del mundo deportivo”

Esa es una de las principales expectativas de Lorena Veiluva, presidenta de la Confederación Paraguaya de Patinaje, quien realizó un balance de la primera semana de actividades durante una entrevista con El Polideportivo, en vivo desde el Comité Olímpico Paraguayo.

La dirigente destacó la dimensión internacional del evento, que reúne a representantes de 90 países en 11 deportes, y valoró el desafío de recibir a delegaciones de distintas culturas.

“Como organizadores, estamos superfelices por tener 90 países en competencia en los 11 deportes que tenemos en juego acá”, expresó.

Veiluva señaló que la organización también debe atender las necesidades de jueces, oficiales y demás integrantes de las delegaciones. Según los datos compartidos durante la entrevista, la participación ronda los 7.000 atletas acreditados y se aproxima a las 8.000 personas al sumar a otros integrantes de la competencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Realmente estamos supercontentos, donde convergen todas las culturas de estos 90 países. Es desafiante también poder poner a punto los escenarios y los diferentes lugares que preparamos para las competencias, para que estas delegaciones se sientan como en su casa”, manifestó.

El clima puso a prueba a la organización

La primera semana de los World Skate Games estuvo marcada por las lluvias, las tormentas y las precipitaciones con granizo, que obligaron a tomar medidas para proteger los escenarios y reprogramar algunas actividades.

Veiluva reconoció que las condiciones meteorológicas representaron una dificultad adicional, especialmente para las modalidades que se desarrollan al aire libre.

“Esta primera semana tuvo un poquito de todo, un poco de condimento: tormentas, granizos. Tuvimos que salir a correr a levantar todo”, relató.

Sin embargo, consideró que la experiencia acumulada por el comité organizador en otros eventos internacionales permitió responder a las contingencias.

“Creo que es una de las fortalezas del comité organizador, que ya tiene encima varios juegos, y esa experiencia también nos ayuda a estar a tono con lo que significa este gran evento”, explicó.

La dirigente evitó calificarse como organizadora, pero destacó que las competencias se desarrollaban dentro de los horarios previstos y valoró la ambientación de los espacios deportivos.

“Las competencias se están llevando todas en horario y también se puede ver lo lindo que está el parque, hermoseado con todo el look de los juegos, las marcas que nos apoyan. Realmente es una fiesta”, sostuvo.

El legado, más allá de los escenarios

Uno de los principales desafíos para el patinaje paraguayo consiste en aprovechar la exposición internacional para desarrollar modalidades que todavía no tienen una base amplia de practicantes.

El patinaje artístico y el de velocidad concentran buena parte de la experiencia nacional, pero los World Skate Games permiten acercar al público a otras especialidades, desde el hockey sobre ruedas hasta el skateboarding y las modalidades de estilo libre.

Veiluva considera que el contacto con estas disciplinas puede despertar el interés de niños y jóvenes y ampliar la base deportiva del país.

“Después de estos juegos vamos a tener nuevos jóvenes, nuevos chicos, nuevos alumnos que van a empezar a incursionar en los deportes nuevos que Paraguay todavía no ha desarrollado, justamente por una cuestión de escenarios”, afirmó.

La presidenta destacó que la realización de un evento mundial deja una oportunidad para fortalecer las modalidades emergentes y generar nuevos espacios de formación.

“Hoy, luego de estos juegos, habiendo realizado un evento mundial de este tipo, con el legado que nos van a dejar los World Skate Games, por supuesto que vamos a poder tener nuevos deportes que vamos a ir potenciando con los jóvenes, con los niños que van a mostrar interés”, señaló.

En ese sentido, mencionó el programa socioeducativo Azufance, impulsado en anteriores eventos, mediante el cual se invita a estudiantes a conocer y experimentar las distintas disciplinas.

La respuesta de los centros educativos también genera expectativas. “Los colegios y los centros educativos han mostrado interés, y estamos recibiendo muchos visitantes de edad escolar que vienen a los parques y a las competencias. Obviamente, eso va a dar como resultado nuevos deportistas en diferentes deportes sobre ruedas”, proyectó.

No basta con tener infraestructura

El desarrollo de nuevas modalidades exige algo más que escenarios adecuados. La disponibilidad de equipamientos y materiales específicos también representa una condición indispensable para que los jóvenes puedan iniciarse y sostener su práctica deportiva.

Veiluva explicó que cada disciplina utiliza implementos con características particulares, desde patines y botas hasta patinetas y monopatines.

“Los patines y los diferentes elementos deportivos que utilizan los deportistas de ruedas varían. Después, en lo que es patín de cuatro ruedas, hay diferentes modelos para los deportes”, detalló.

Como ejemplo, mencionó las diferencias entre el equipamiento del rink hockey, el patinaje artístico y el roller freestyle, cuyas exigencias técnicas no son iguales.

“Que tengamos implementos deportivos va a hacer que los deportistas más jóvenes puedan acceder a practicar estos nuevos deportes”, subrayó.

La declaración pone sobre la mesa uno de los retos que deberá afrontar el patinaje nacional una vez concluida la cita mundial: transformar la exposición y la infraestructura disponible en oportunidades concretas para la formación deportiva.

Una invitación para vivir los juegos

Además de las competencias, Veiluva invitó al público a acercarse a las sedes y disfrutar de las actividades complementarias previstas para los World Skate Games.

“Tenemos el Fan Fest preparado aquí y en la Secretaría Nacional de Deportes, con un montón de locales gastronómicos, música, conciertos que pueden venir a disfrutar en familia. Así que les esperamos a todos”, expresó.

Los World Skate Games Asunción 2026 continuarán hasta el 18 de octubre. Para la dirigencia del patinaje paraguayo, el desafío será que el movimiento generado por la competencia no se diluya con su finalización y que el interés de los nuevos aficionados encuentre respaldo en programas de formación, equipamientos y oportunidades para competir.

El éxito de la cita no se medirá únicamente por la organización de las pruebas, sino también por la capacidad de convertir el evento en un punto de partida para ampliar la práctica del patinaje y desarrollar nuevas disciplinas en Paraguay.