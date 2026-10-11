World Skate Games Asu26: Paraguay hace historia con su primera selección de hockey en línea

Paraguay comenzó a escribir una nueva página en su historia deportiva con la presentación de su primera selección de hockey en línea en los World Skate Games Asunción 2026. El estreno se produjo este domingo ante México, con una derrota por 8-0 que dejó en evidencia la exigencia de la competencia internacional, pero también marcó el inicio de un proceso que busca ampliar el horizonte del patinaje paraguayo.

Lea más: Leyla Brítez Risso, una campeona sin freno: tres títulos consecutivos

La caída fue contundente y el debut, anecdótico por el resultado, aunque el valor de esta participación trasciende el marcador.

Por primera vez, el país cuenta con una representación nacional en esta modalidad dentro de la máxima cita mundial del patinaje, que se desarrolla en Paraguay hasta el próximo 18 de octubre.

Históricamente, las principales fortalezas paraguayas sobre ruedas se concentraron en disciplinas como el patinaje artístico y el de velocidad. La incursión en el inline hockey supone, por tanto, un desafío diferente: una modalidad colectiva que exige coordinación, preparación física, dominio técnico y experiencia competitiva para enfrentar a selecciones con mayor recorrido.

El 8-0 ante México refleja la distancia que todavía puede existir entre un equipo que comienza a transitar este camino y rivales con estructuras más consolidadas. Sin embargo, el verdadero desafío para Paraguay será convertir esta primera experiencia en una base de trabajo, promover el desarrollo de la disciplina y generar las condiciones necesarias para competir con mayor regularidad en el ámbito internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El debut mundialista constituye un punto de partida, pero el objetivo a largo plazo será sostener el proyecto más allá de la competencia y construir una estructura que permita incorporar nuevos jugadores, ampliar la práctica y elevar el nivel deportivo.

Los World Skate Games reúnen en Paraguay a representantes de distintas modalidades del patinaje mundial. Para el seleccionado nacional de inline hockey, la experiencia supone medirse con el máximo nivel internacional y asumir el reto de transformar una primera presentación en el comienzo de un camino competitivo.

Los representantes paraguayos

El plantel nacional está integrado por Roberto Iván Lugo Báez, Felipe León, Diego Coronel, Ángel Báez, Rodrigo Acosta, Omar González, Jorge Torres González, Augusto Copello, Norman Gwynn, Alfonso Riquelme, Marcelo Vilizio, Juan Candia, Derlis Cardozo, Arnaldo Cristaldo, Derlis García y Enrique Morel.

La primera presentación ya forma parte de la historia del deporte paraguayo. Ahora, el desafío será que ese estreno no quede solamente como una participación inédita, sino que sirva para impulsar el crecimiento del inline hockey y acercar al país a un escenario de mayor competitividad internacional.