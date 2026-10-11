Leyla Brítez Risso, una campeona sin freno: tres títulos consecutivos

Leyla Brítez no afloja. La tenista paraguaya volvió a levantar un trofeo en el circuito profesional, esta vez en el W15 de Cipolletti, Argentina, donde arrolló en la final a la mexicana Ana Sofía Sánchez por 6-1 y 6-0 para extender una racha que comienza a adquirir una dimensión cada vez más importante.

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El marcador de la definición refleja la autoridad con la que la compatriota cerró otra semana de competencia. Sin conceder margen a su rival, Brítez Risso resolvió el partido con un contundente doblete de parciales y confirmó que su rendimiento actual no es producto de una actuación aislada, sino de una regularidad que se sostiene torneo tras torneo.

La conquista en Cipolletti representa su tercer título consecutivo en singles, después de las consagraciones en los W15 de São Paulo, en Brasil, y Trelew, también en territorio argentino. Además, la paraguaya acumula 15 victorias al hilo en el circuito profesional, una secuencia que la instala entre las protagonistas del momento en este nivel de competencia.

En São Paulo, Brítez Risso había conseguido el doblete al imponerse tanto en singles como en dobles. Posteriormente, se quedó con el título individual en Trelew y repitió la conquista en Cipolletti. Con el nuevo trofeo, suma cuatro títulos profesionales en total, tres de ellos en la modalidad individual.

Un ascenso que debe sostenerse

El presente de la tenista paraguaya también comienza a reflejarse en el ranking mundial. Actualmente ubicada en el puesto 914 de la clasificación de la WTA, Brítez Risso tiene previsto avanzar hasta la posición 770 en la próxima actualización. Luego, con la incorporación de los puntos obtenidos en Cipolletti, podría aproximarse al lugar 675, según las proyecciones.

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El avance es significativo, pero el desafío no termina con las celebraciones. La acumulación de títulos y victorias necesita traducirse en una progresión sostenida hacia torneos de mayor exigencia, donde la paraguaya pueda medir su nivel frente a rivales mejor posicionadas y continuar ganando terreno en el circuito.

Por ahora, los números respaldan su momento: tres coronas consecutivas en singles, 15 victorias seguidas y un nuevo salto en la clasificación. Leyla Brítez Risso atraviesa una racha excepcional y convierte cada semana de competencia en una nueva oportunidad para crecer.