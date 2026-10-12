Dakar 2026: calendario oficial y fechas clave de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 harán historia al convertirse en el primer evento deportivo olímpico celebrado en suelo africano. Del 31 de octubre al 13 de noviembre, alrededor de 2.700 atletas de todo el mundo se darán cita para competir en 25 deportes oficiales y 10 disciplinas de exhibición, en dos semanas dedicadas al deporte, la juventud y la cultura. Para que no te pierdas ningún detalle de tus disciplinas favoritas, ya se encuentra habilitado el acceso al cronograma completo de competiciones.

La emoción comenzará de forma anticipada el 30 de octubre con las clasificaciones de béisbol 5, un día antes de la ceremonia de apertura oficial. Las primeras medallas se entregarán el 1 de noviembre en natación y judo, mientras que el 3 de noviembre se vivirá la jornada más intensa con finales en siete deportes diferentes. El telón de esta edición histórica caerá el 13 de noviembre con las últimas definiciones en breaking, esgrima y balonmano de playa, previas a la ceremonia de clausura.

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