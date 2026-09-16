Santa Fe 2026: Paraguay en bochas, a la final por el oro

Kreuz y Moreira derrotaron en semifinales por 12-3 a la pareja uruguaya integrada por Valentina Pérez y Facundo Fierro, resultado que les permite instalarse en la definición por la medalla de oro.

Lea más: Santa Fe 2026: Fructífera primera jornada del remo con tres medallas

La final se disputará mañana, jueves 17 de septiembre, desde las 10:00, donde la dupla paraguaya buscará subir a lo más alto del podio.

El camino hacia la definición comenzó con una victoria sobre Perú. El lunes, Kreuz y Moreira se impusieron por 12-4 a Érica Álvarez e Iván Brecevich, resultado que les permitió avanzar a semifinales y asegurar, como mínimo, la medalla de bronce.

Otros paraguayos en competencia

La jornada también había dejado asegurada otra presencia paraguaya en el podio. Mariel Alves de Oliveira acumuló 47 puntos en el volo progresivo masculino, resultado que le permitió acceder a la lucha por las medallas.

En las demás modalidades, Liz Valdez y Ricardo Bogarín terminaron en la quinta posición en petanca mixta, mientras que Sol Gómez ocupó el sexto lugar en el volo individual femenino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay tendrá así mañana una nueva oportunidad de sumar una medalla de oro en Santa Fe 2026, con Kreuz y Moreira como protagonistas de la definición del raffa volo mixto.