Mirra Andreeva se sitúa en el podio del ranking WTA

Mirra Andreeva, de 19 años y entrenada por la extenista española Conchita Martínez, pasa por su condición de finalista en Pekín del quinto al tercer puesto de la clasificación WTA, superando a las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff, que se sitúan cuarta y quinta, respectivamente.

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Entre las diez primeras también cae dos posiciones la checa Linda Noskova, del sexto al octavo.

La clasificación la sigue liderando la kazaja Elena Rybakina con 9.696 puntos, seguida de la bielorrusa Aryna Sabalenka con 7.550.

La ganadora del WTA 1000 de Pekín, Qinwen Zheng, es la que experimenta una mayor subida en el ránking, en el que asciende 31 puestos hasta situarse en el #23 a las puertas del top 20.

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Otro ascenso destacado es el de la mexicana Renata Zarazúa, semifinalista la última semana en el torneo de Suzhou (China), que asciende nueve puestos hasta situarse en el 85, un poco más abajo que la colombiana Camila Osorio, que baja una posición, de la 66 a la 67.