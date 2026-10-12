Taekwondo: Tobías Esteche conquista el mundo y corona años de perseverancia

El paraguayo Tobías Esteche encontró en Benidorm, España, la recompensa a una carrera construida lejos de los aplausos y a partir de golpes que no siempre se ven en el tatami. El paraguayo se consagró campeón del mundo de Taekwon-Do ITF 2026 al conquistar la medalla de oro en formas individuales Adulto III DAN, el resultado más importante de su trayectoria deportiva.

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El título no llegó de manera repentina. Esteche, integrante de la selección paraguaya y cinturón negro IV DAN, también subió al podio en la Copa del Mundo al obtener dos medallas de bronce: una en lucha por equipos adultos y otra en formas por equipos adultos. Sin embargo, la conquista individual fue la que marcó su consagración en la cita ecuménica.

Detrás del oro hay una historia que comenzó cuando tenía apenas cinco años, en una pequeña academia de Villa Elisa. Por entonces, el taekwondo era una actividad que su madre lo impulsaba a practicar para salir de casa, sin grandes pretensiones competitivas. Con el paso del tiempo, aquel pasatiempo se transformó en una pasión y, posteriormente, en un proyecto de vida.

El punto de quiebre llegó a los 16 años, cuando participó por primera vez en un Campeonato Sudamericano. La experiencia terminó con una derrota que él mismo recuerda como humillante.

Lejos de abandonar, comprendió la distancia que todavía debía recorrer para competir al máximo nivel. Aquella caída lo llevó a cambiar de rumbo, incorporarse a un gimnasio profesional y comenzar un proceso de formación bajo la conducción de Fernando Arrúa, su actual entrenador.

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El camino tampoco estuvo libre de dificultades. Esteche habla de derrotas, burlas y situaciones adversas que suelen quedar fuera de la imagen pública del deporte. En ese recorrido, el respaldo de sus padres fue fundamental para sostener una carrera en la que los resultados no siempre acompañaron el esfuerzo.

Los primeros grandes frutos internacionales aparecieron en 2023, cuando conquistó el Campeonato Panamericano en Mar del Plata y fue distinguido como mejor competidor del torneo. Ese mismo año, en el Mundial de Helsinki, Finlandia, obtuvo la medalla de bronce. Un año después, se consagró campeón sudamericano en Asunción y consiguió la plata en el Mundial de Mar del Plata, quedando a un paso de la máxima distinción.

En 2025 volvió a ganar el Panamericano, esta vez en Santiago de Chile, y alcanzó otro bronce mundial en Poreč, Croacia. La sucesión de resultados confirmó su presencia entre los competidores destacados de su categoría, aunque el oro ecuménico todavía se resistía.

La espera terminó en 2026. Después de proclamarse campeón sudamericano en Lima, Perú, Esteche llegó a Benidorm y transformó los antecedentes en una consagración. El bronce de Finlandia, la plata de Argentina y el bronce de Croacia quedaron como etapas de una progresión que finalmente desembocó en el título mundial.

A sus 22 años, el paraguayo alcanzó la cima del taekwondo ITF en una trayectoria que también construye fuera de la competencia: es profesor de Educación Física y cursa la carrera de Nutrición. Su historia recuerda que detrás de una medalla hay años de preparación, frustraciones y trabajo silencioso. En Benidorm, ese proceso tuvo su premio mayor: el oro que lo convirtió en campeón del mundo.