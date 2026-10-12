“Teranga”, el himno que le pone música al sueño olímpico juvenil de Dakar 2026

La canción fue elegida mediante un concurso nacional impulsado por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud (COJOJ), lanzado en septiembre de 2025. La convocatoria recibió alrededor de un centenar de propuestas de artistas senegaleses. Tras un proceso de selección que incluyó varias etapas, el jurado eligió por unanimidad la composición de Mbaye.

Lea más: Juegos Olímpicos de la Juventud: una historia de formación, competencia y valores olímpicos

La artista confesó que inicialmente no tenía previsto presentarse al concurso, pero terminó enviando su propuesta gracias al impulso de un familiar cercano. Aquella decisión terminó convirtiéndose en una oportunidad para representar musicalmente a su país ante el mundo.

El título, “Teranga”, remite a uno de los valores más arraigados de la cultura senegalesa: la hospitalidad. La canción funciona como una invitación a recibir a los jóvenes deportistas de distintas nacionalidades en un ambiente de fraternidad, apertura y respeto mutuo.

La composición combina el francés y el wolof, una de las lenguas más habladas de Senegal, y recurre a sonidos tradicionales de África occidental, entre ellos la kora, instrumento de cuerda característico de la región. La mezcla con ritmos contemporáneos busca conectar la identidad local con una audiencia juvenil internacional.

Sin embargo, el mensaje va más allá de la celebración de la cultura anfitriona. “Teranga” también pone el acento en el juego limpio, la solidaridad y la capacidad de aceptar tanto la victoria como la derrota con dignidad. Valores que adquieren especial relevancia en una competición destinada a atletas de entre 14 y 18 años, para quienes la experiencia olímpica también representa una etapa de aprendizaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presentación oficial en vivo se realizó el 23 de julio de 2026 en el Faro de las Mamelles, en Dakar, coincidiendo con la cuenta regresiva de los 100 días para el inicio de los Juegos.

Del 31 de octubre al 13 de noviembre, Dakar será la primera ciudad africana en organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud. En ese escenario, “Teranga” aspira a convertirse en mucho más que una canción oficial: será la expresión musical de un país que abre sus puertas al mundo y busca transmitir, a través del deporte, una identidad basada en la hospitalidad y la convivencia.