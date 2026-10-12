Polideportivo
12 de octubre de 2026 a la - 11:30

Todas las disciplinas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Una mujer practica tiro con arco al aire libre, apuntando a dianas de paja.
Una mujer practica tiro con arco al aire libre, apuntando a dianas de paja.Shutterstock

Con un total de 25 deportes de competición y 10 de exhibición, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 reunirán a jóvenes atletas de todo el planeta en una cita inolvidable que marcará un hito absoluto para el deporte en África.

Por ABC Color
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La cita olímpica juvenil que se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre en tierras senegalesas destacará por una programación diversa que combina tradición, cultura urbana y modernidad. Entre las disciplinas confirmadas figuran deportes tan emblemáticos como el atletismo, la natación, la gimnasia artística y el judo, junto con propuestas dinámicas y de gran arraigo juvenil como el básquetbol 3x3, el skateboarding, el breaking y el rugby seven. Cada una de estas competencias ha sido diseñada para ofrecer un espectáculo ágil y de alto nivel competitivo.

Asimismo, el evento se distinguirá por la incorporación de nuevas tendencias y modalidades adaptadas al entorno africano, integrando disciplinas sobre arena como el balonmano de playa, la lucha de playa y el remo coastal beach sprints, además de sedes descentralizadas que permitirán a los espectadores disfrutar de competencias urbanas como el béisbol 5.

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Con esta amplia variedad de pruebas individuales y por equipos, Dakar 2026 promete consagrar a las nuevas promesas del deporte mundial ante una audiencia global.