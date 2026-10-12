Todas las disciplinas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La cita olímpica juvenil que se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre en tierras senegalesas destacará por una programación diversa que combina tradición, cultura urbana y modernidad. Entre las disciplinas confirmadas figuran deportes tan emblemáticos como el atletismo, la natación, la gimnasia artística y el judo, junto con propuestas dinámicas y de gran arraigo juvenil como el básquetbol 3x3, el skateboarding, el breaking y el rugby seven. Cada una de estas competencias ha sido diseñada para ofrecer un espectáculo ágil y de alto nivel competitivo.

Asimismo, el evento se distinguirá por la incorporación de nuevas tendencias y modalidades adaptadas al entorno africano, integrando disciplinas sobre arena como el balonmano de playa, la lucha de playa y el remo coastal beach sprints, además de sedes descentralizadas que permitirán a los espectadores disfrutar de competencias urbanas como el béisbol 5.

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Con esta amplia variedad de pruebas individuales y por equipos, Dakar 2026 promete consagrar a las nuevas promesas del deporte mundial ante una audiencia global.