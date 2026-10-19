Polideportivo
19 de octubre de 2026 - 21:07

Competitivo torneo de la Federación Ñembyense de salonismo está en marcha

El conjunto de Librería Ñemby, la pentacampeona se prepara para tener el título en la Copa Ñemby.
El conjunto de Librería Ñemby, la pentacampeona se prepara para tener el título en la Copa Ñemby.

El fin de semana se inició la edición 2026 de la Copa Ñemby, organizado por la federación local, que se disputa en el polideportivo del Sportivo José Meza.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Uno de los torneos fuertes de salonismo a nivel nacional está en plena marcha, en la ciudad de Ñemby, organizado por la federación local. El torneo tuvo su fecha inaugural el viernes pasado.

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Diez equipos compiten en esta edición, que se encuentran divididos en dos series, donde defiende su título el pentacampeón Club Librería Ñemby.

Lo competitivo del certamen se entiende por la participación de clubes federados, que habitualmente son parte de distintas divisiones del salonismo.

Toman parte de torneos de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, los equipos de: Atlético La Merced, Villa Anita, Atlético Ñemby, Sport Unidos, City Club y Kika Training.

No se queda atrás el lote de atletas que juegan defendiendo las distintas insignias que dirimirán por el cetro del certamen en la ñeembyense localidad.

Resultados de la Primera fecha

City Club 2-3 Legendarios

Villa Anita 3-1 La Merced

Exa José Meza 2-3 Librería Ñemby

Kuka Training 1-2 Colegio José Meza

Sport Unidos 5-3 Atlético Ñemby

Segunda fecha para este martes

Los cinco partidos correspondientes a la segunda fecha se disputarán este martes, a partir de las 18:45

La Merced-Atlético Ñemby

Exa José Meza-Sport Unidos

Legendarios-Colegio José Meza

Kuka Training-Villa Anita

City Club-Librería Ñemby