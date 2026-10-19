Competitivo torneo de la Federación Ñembyense de salonismo está en marcha

Uno de los torneos fuertes de salonismo a nivel nacional está en plena marcha, en la ciudad de Ñemby, organizado por la federación local. El torneo tuvo su fecha inaugural el viernes pasado.
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Diez equipos compiten en esta edición, que se encuentran divididos en dos series, donde defiende su título el pentacampeón Club Librería Ñemby.
Lo competitivo del certamen se entiende por la participación de clubes federados, que habitualmente son parte de distintas divisiones del salonismo.
Toman parte de torneos de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, los equipos de: Atlético La Merced, Villa Anita, Atlético Ñemby, Sport Unidos, City Club y Kika Training.
No se queda atrás el lote de atletas que juegan defendiendo las distintas insignias que dirimirán por el cetro del certamen en la ñeembyense localidad.
Resultados de la Primera fecha
City Club 2-3 Legendarios
Villa Anita 3-1 La Merced
Exa José Meza 2-3 Librería Ñemby
Kuka Training 1-2 Colegio José Meza
Sport Unidos 5-3 Atlético Ñemby
Segunda fecha para este martes
Los cinco partidos correspondientes a la segunda fecha se disputarán este martes, a partir de las 18:45
La Merced-Atlético Ñemby
Exa José Meza-Sport Unidos
Legendarios-Colegio José Meza
Kuka Training-Villa Anita
City Club-Librería Ñemby