Elisa Núñez, tetracampeona nacional de Optimist

La vela paraguaya cerró su calendario del Ranking Nacional FEPAVE 2026 con la disputa de la séptima fecha en el Club Nacional de Regatas El Mbiguá, donde una de las figuras destacadas fue Elisa Valentina Núñez Peralta, representante del club anfitrión y tetracampeona nacional de la clase Optimist.

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La joven navegante, integrante del equipo paraguayo con experiencia mundialista, participó de la última regata de la temporada y se destacó por una trayectoria que la llevó a conquistar cuatro veces el título nacional.

Su consagración tiene un valor especial, ya que también se adjudicó la Copa Challenger, trofeo que se otorga a la competidora que más veces ganó el campeonato y que permanece en su poder durante un año.

En la séptima fecha, Núñez finalizó tercera en la categoría Optimist Timoneles, con 10 puntos netos, luego de seis regatas disputadas y un descarte. Registró dos primeros puestos, un segundo y un tercero, resultados que le permitieron cerrar la jornada entre las principales protagonistas de la competencia.

El primer lugar de la fecha correspondió a Joaquín Javier Irún Aquino, del Club Náutico San Bernardino, con nueve puntos netos, mientras que Luis Sebastián Martínez Heiberger, del Yacht Club Ypacaraí, ocupó la segunda posición, también con 10 puntos, favorecido por los criterios de desempate.

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Más allá del resultado de la última jornada, la doble distinción de Núñez pone en relieve su regularidad y su protagonismo en la vela nacional, en una categoría formativa que exige técnica, estrategia y capacidad para adaptarse a las condiciones del viento y del agua.