El venezolano Alejandro Marqués, baja del Granada para recibir al Valladolid

Marqués arrastra desde hace casi un mes una lesión muscular de la que se sigue recuperando pero que aún le mantiene ejercitándose al margen del grupo, por lo que también se perderá el choque ante los pucelanos.

Raúl Lizoain, por su parte, mantiene molestias musculares en el aductor que ya le hicieron faltar al pasado partido ante el Cádiz y tampoco estará disponible para el encuentro de este viernes.

El buen momento de forma que viven Jorge Pascual en la delantera rojiblanca y Alberto Flores en la portería minimizan la trascendencia de estas dos bajas para el técnico José Rojo ‘Pacheta’.

El Granada entrenó este miércoles a puerta cerrada en su ciudad deportiva y volverá a hacerlo este jueves en la última sesión previa al choque del viernes en el Nuevo Los Cármenes, en el que buscará ante el Valladolid prolongar su buen momento de forma y alcanzar su cuarta victoria consecutiva.