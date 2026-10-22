La etíope Ruti Aga, ganadora del maratón de Tokio en 2019, suspendida seis años

Aga, de 32 años y con múltiples podios en el 'major' de Berlín (3ª en 2016, 2ª en 2017 y 2018), Tokio (2ª en 2018) y Nueva York (3ª en 2019), dio positivo por metilprednisolona el pasado 15 de marzo durante el medio maratón Meishan Renshou en China, carrera que ganó.

"La metilprednisolona está clasificada como una sustancia S9 (glucocorticoide) en la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Está prohibida en competición", declaró la AIU en un comunicado en el que también acusa a la etíope de intentar manipular el proceso de control.

"Aga intentó desviar la investigación proporcionando información falsa durante una entrevista con representantes de la AIU el 21 de abril de 2026. Posteriormente, el 4 de mayo, presentó un documento falsificado o manipulado que supuestamente confirmaba la existencia de una receta de metilprednisolona que presuntamente le fue expedida mientras recibía tratamiento ambulatorio en un centro médico", apunta la AIU.

Para el organismo antidopaje, Aga atribuyó su resultado positivo a un tratamiento por una lesión de rodilla.

"Presentó una receta de una clínica inexistente, supuestamente emitida por un ‘médico’ que resultó ser un familiar sin licencia para ejercer ante la autoridad competente. Al ser interrogado, este familiar afirmó haber utilizado un antiguo talonario de recetas de un empleador anterior. Sin embargo, la clínica confirmó que esta persona nunca había trabajado allí y que la receta no provenía de dicho centro”, concluye el comunicado.

Aga recibe una suspensión de dos años por el resultado positivo y de cuatro años por falsificar la receta.