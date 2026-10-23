El inglés Ian Poulter se marcha de LIV Golf

Poulter, de 50 años, se une a otros jugadores de la liga que también han desechado la opción de enrolarse en LIV 2.0, como los españoles Jon Rahm y David Puig, el estadounidense Bubba Watson o el sudafricano Louis Oosthuizen.

"Ha sido una decisión difícil, sobre la que he reflexionado mucho y que he hablado en profundidad con mi familia y mi equipo. La oportunidad de pasar más tiempo en casa con mi familia, reducir los viajes internacionales, centrarme en el golf sénior y tener la posibilidad de dedicarme a otros intereses es algo que considero adecuado para mí en esta etapa de mi vida y de mi carrera", justifica Poulter en un mensaje a través de X.

El golfista inglés atesora en su palmarés doce títulos del circuito europeo y tres del PGA Tour estadounidense, así como un segundo puesto en el Abierto Británico (2008) y un tercero en este mismo torneo (2013) y en el Campeonato de la PGA (2012).

Según Poulter, LIV Golf "ha dividido opiniones", pero su formato innovador y su experiencia en esta liga desde que nació en 2022 hace que "siempre estará orgulloso" de haber pertenecido a ella como jugador del equipo Majesticks.

"Los cambios nunca son fáciles, y es justo decir que el golf profesional ha experimentado bastantes en los últimos años. Pero siempre he creído que el cambio puede generar oportunidades y, en última instancia, conducir a resultados positivos", sostiene.

Entre sus planes a partir de ahora está jugar torneos de veteranos y seguir desarrollando su canal de YouTube, además de ayudar a su hijo, Luke, en sus primeros años como golfista profesional.