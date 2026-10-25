Broche de oro del nadador Santiago Codas en las copas chilenas

El Team Paraguay de natación consiguió un total de 4 preseas, la de oro que llegó este domingo por medio de Santiago Codas Fariña, 1 de plata y 2 de bronce, en los torneos que se disputaron en la localidad de Ñuñoa, Santiago de Chile, las XLIV Copa Pacífico y XX Copa Julio Maglione.

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Santi, nadador del SYC tuvo una excelente actuación en una de sus especialidades, los 50 metros libres, para que la delegación paraguaya guarde la deseada medalla de oro en sus alforjas de retorno a casa.

Las justas se iniciaron el jueves en el Centro Acuático Kristel Köbrich de Ñuñoa, Santiago de Chile, y el gran cierre, con la celebración de la comitiva paraguaya, fue este domingo.

Los delfines guaraníes retornan al país este lunes, con arribo cercano a las 18:00, en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.

* Otras destacadas actuaciones. Las demás actuaciones de delfines paraguayos que merecieron metales fueron las de Chiara Peralta y Melvin Caballero.

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Chiara, nadadora del Club Benjamín Hockin, consiguió doble medalla, con plata en los 100 metros libres y bronce en los 200 libres.

Finalmente, Melvin, quien también representa al SYC al igual que el dorado Santiago Codas, sumó medalla de bronce al team, completando el podio en la final de los 200 metros libres.