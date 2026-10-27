Los Juegos Nacionales Unificados celebran la inclusión a través del deporte.

Con la participación de más de 1.000 atletas, 300 voluntarios y competencias en 14 disciplinas deportivas, se realizó la inauguración oficial de los Juegos Nacionales Unificados 2026, organizados por Olimpiadas Especiales Paraguay.

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Durante tres jornadas, del 27 al 29 de octubre, las delegaciones provenientes de distintos puntos del país se reúnen en una celebración que pone en primer plano el talento, el esfuerzo y la participación a través del deporte.

Las competencias se desarrollan en tres escenarios: el Comité Olímpico Paraguayo (COP), la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y el Club Deportivo de Puerto Sajonia.

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito, por lo que las familias, las comunidades y el público en general pueden acercarse para acompañar y alentar a los atletas.

Los Juegos Nacionales Unificados constituyen un espacio de encuentro en el que el deporte promueve la inclusión, la convivencia y las oportunidades de participación para los deportistas.