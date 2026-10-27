María Paz Rosetti, ante el desafío olímpico en Dakar 2026

La joven atleta paraguaya María Paz Rosetti López se alista para afrontar uno de los mayores desafíos de su todavía incipiente carrera deportiva. Con 16 años, la ciclista paraguaya representará al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se desarrollarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, en una edición que marcará la primera celebración de un acontecimiento olímpico en suelo africano.

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La compatriota tendrá actividad en dos jornadas: el domingo 8 de noviembre disputará la prueba de ruta, mientras que el martes 10 afrontará la contrarreloj individual. Ambas competencias se desarrollarán en el circuito de la Corniche Oeste, en Dakar, donde deberá medirse con jóvenes pedalistas de distintos países.

La participación de Rosetti constituye una oportunidad para evaluar su evolución ante un exigente escenario internacional. Más allá de la expectativa que genera su presencia, el desafío estará en trasladar al circuito el trabajo acumulado durante su preparación y responder a las exigencias de dos modalidades que demandan resistencia, estrategia y capacidad para administrar el esfuerzo.

Del triatlón al desafío olímpico

El recorrido deportivo de María Paz comenzó a temprana edad. A los tres años incursionó en la natación y posteriormente amplió sus horizontes con el triatlón y el ciclismo, disciplinas que contribuyeron a desarrollar sus condiciones físicas y su experiencia competitiva.

En su trayectoria ya figuran participaciones en torneos nacionales e internacionales de triatlón, un proceso que le permitió adquirir rodaje y fortalecer su preparación. Sin embargo, la cita de Dakar representa un nuevo escalón en su carrera, con un contexto competitivo diferente y rivales que también buscarán aprovechar una plataforma de proyección internacional.

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Actualmente, la atleta reside en Formosa, Argentina, donde entrena y continúa su desarrollo deportivo en el Club Natalú. Allí procura compatibilizar las exigencias de la preparación física con sus obligaciones académicas, sin perder el vínculo con Paraguay, al que representará en territorio africano.

Detrás de esta clasificación hay años de constancia, disciplina y sacrificio, además del respaldo familiar y el acompañamiento de entrenadores e instituciones que contribuyeron a su formación. No obstante, el reto olímpico también exigirá convertir ese proceso en respuestas concretas sobre la bicicleta, frente a competidoras con distintas experiencias y niveles de preparación.

Dakar, una cita histórica

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 reunirán a unos 2.700 atletas de todo el mundo y abrirán un capítulo inédito para el olimpismo al convertirse en la primera edición de esta competencia celebrada en África.

Para Paraguay, la presencia de Rosetti supone otra oportunidad de dar visibilidad al ciclismo juvenil, una disciplina cuyo crecimiento necesita continuidad en los procesos formativos, competencia internacional y mejores condiciones para el desarrollo de sus talentos.

La ciclista tendrá la posibilidad de medir sus capacidades en una cita de alcance mundial y sumar una experiencia determinante para su futuro. El desafío no se limitará a vestir la camiseta albirroja: también consistirá en responder deportivamente a la exigencia olímpica y aprovechar el escenario para consolidar su proyección.