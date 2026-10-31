Agua Marina sube en ritmo y va al podio, en la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina

Agua Marina Espínola fue subiendo en su performance en su incursión en la Primera Edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina 2026, accediendo al segundo lugar del podio en la Etapa 2 de la competencia, tercer día sumando el Prólogo que fue el arranque del evento, el jueves.

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La prueba de este sábado consistió en la competencia Contrarrelov Individual en el Salto del Pendiente, con un recorrido de 7,4 kilómetros, llegando detrás de la uruguaya Florencia Revetria Agazzi del Armonía Cycles, que es apenas de la categoría Sub 23. La oriental marcó en el cronómetro 15′41″01, y con ese resultado ascendió como líder de la clasificación general.

Agua Marina de la Selección Paraguaya llegó en la segunda posición apenas a 14,66 segundos de la ganadora.

Completó el podio la brasileña Tamirez Radatz del Avai F.C., a 31,36 segundos.

En el Team Paraguay las tras seleccionadas quedaron así: Susana Guillén llegó 14ª, Alice Villalba Hahn 36ª, Angela Fajardo 38ª y Pia Fernández 53ª.

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El certamen concluirá este domingo, con la Etapa 3 y el recorrido entre las ciudades de Minas a Maldonado, con un trazado de unos 97,7 kilómetros.

Clasificación general

La General después de la Etapa 2 está de la siguiente manera:

1ª Florencia Revetria Agazzi 03:01′47″

2ª Agua Marina Espínola Salinas +00:21

3ª Tamirez Radatz +00:34

4ª Luciana Whynants Castrillón +00:48 (URU)

6ª Maribel Aguirre Mangue 1:24 (ARG, líder hasta el viernes).

En cuanto a su rendimiento previos, en el Prólogo se había quedado en el 5° puesto, mientras que el viernes quedó 4ª, en el recorrido de unos 85 kilómetros entre Maldonado y Minas.

El certamen internacional reúne a pedalistas de 7 clubes de Uruguay, además del Club Florianópolis, Sesi Ciclismo de Brasil, Team D’Amico CCN y Team Raleigh, ambos de Argentina.