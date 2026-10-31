Domingo de acción para el Team Paraguay en Dakar

La primera en entrar en acción será Victoria Giménez, quien disputará el segundo contrarreloj (Time Trial 2) del single femenino de remo costal. La competencia está programada para las 08:20 (hora paraguaya), en Saly Beach West (Water Park). La representante nacional, que culminó en el puesto 23 entre 31 participantes en su primera presentación, buscará mejorar su registro y avanzar en la clasificación.

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Posteriormente, desde las 09:40, será el turno de la dupla femenina de vóley playa, integrada por Sofía Martínez y Estefanía Gómez, que enfrentará a China por la tercera fecha de la fase de grupos.

Las paraguayas llegan fortalecidas después de conseguir una contundente victoria por 2-0 ante Gambia, con parciales de 21-9 y 21-4, resultado que les permitió recuperarse de la derrota inicial frente a Canadá.

El desafío ante las asiáticas será determinante para las aspiraciones de la dupla guaraní, que buscará una nueva victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen.

Ambas competencias se desarrollarán en Saly Beach West, escenario de las pruebas de playa de Dakar 2026. Será una mañana importante para la delegación paraguaya, que intentará seguir avanzando en la cita olímpica juvenil.