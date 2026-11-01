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Polideportivo
01 de noviembre de 2026 - 15:13

“Agua Marina” con letras de plata en la I Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina

Agua Marina Espínola quedó con la medalla de plata en la I Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina que concluyó este domingo, luego de cuatro días de competencia.
Agua Marina Espínola quedó con la medalla de plata en la I Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina que concluyó este domingo, luego de cuatro días de competencia.

La pedalista paraguaya Agua Marina Espínola Salinas se colgó la medalla de plata en la I Edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina, que tras cuatro jornadas concluyó este domingo en Maldonado. La oriental Florencia Revetria consiguió el oro, y completó el podio la brasileña Tamires Radatz.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Agua Marina fue subiendo de menos a mas en la competencia Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina, pues empezó quinta, luego cuarta, y fue de plata en las dos últimas pruebas, para cerrar en forma magnífica en el lote de pedalistas provenientes de 7 clubes de Uruguay, 2 de Brasil y 2 de Argentina.

Lea más: Agua Marina en la Etapa 2 en Uruguay

En la Etapa 3, que tuvo el trayecto de la ciudad de Minas hasta Maldonado, con unos 97,7 kilómetros, fue para la argentina Cala Bocchino del Team D’Amico CCN, quien también había ganado el Prólogo, en el arranque de las competencias. Agua Marina fue segunda, que llegó a centésimas de segundos atrás, y la campeona Revetria llegó en el séptimo puesto, pero lastimosamente, no fue suficiente como para que la paraguaya suba a lo alto del podio en la clasificación general.

Luego de los cuatro días de competencias, en la Clasificación General, Florencia Revetria del Armonía Cycles totalizó cronómetros de 05:36′07″, mientras Agua Marina quedo a solo 15″de la campeona, y la brasileña Radatz del Avai F.C. a 34″.

Participaron 66 ciclistas de 12 equipos provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y las anfitrionas.

* Otras paraguayas. Las demás componentes del Team Paraguay quedaron así en la Etapa 3:

Susana Guillén 14ª, Pía Fernández 16ª, Ángela Fajardo 29ª y Alice Villalba 35ª.

La Clasificación General de las guaraníes:

2ª Agua Marina Espínola Salinas - Medalla de Plata

13ª Susana Andrea Guillén

32ª Alice Villalba Hahn

33ª Ángela Paola Fajardo Feliú

34ª Pía Cecilia Fernández Torales.

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